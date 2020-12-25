Что спасет туроператоров в COVID-кризис? Ответ эксперта

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Решение об отсрочке обязательств туристического бизнеса перед потребителями оказалась наиболее эффективной мерой помощи со стороны государства – именно это позволило индустрии сохранить стабильность и продолжить работу, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе обратила внимание, что государством было озвучено 11 не специализированных, а общих мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые затрагивали, в том числе, туризм. При этом она уточнила, что среди этих мер не учитываются те, которые направлены на поддержку транспорта, но включаются те мероприятия, которые были направлены на помощь гостиничному бизнесу.

"По результатам опроса федеральных и региональных туристических компаний выяснилось, что из 11 мер по сути были востребованы только три. Но лишь одна из них смогла коренным образом повлиять на состояние туристического рынка – это постановление об отсрочке обязательств перед потребителями. Она позволила рынку сохранить стабильность и продолжить работу", – сказала глава Ассоциации.

По данным АТОР, на втором месте по эффективности оказалась программа туристического кешбэка – беспрецедентная мера, которую, по словам Ломидзе, невозможно было представить до пандемии коронавируса. Эксперт также обратила внимание, что эффект от программы кешбэка был бы выше, если бы не вводились постоянные ограничения, и не было бы такой неуверенности среди туристов.

"Следующая по востребованности и эффективности мера – это субсидии и кредиты на заработную плату сотрудникам в размере минимальной оплаты труда. По нашим оценкам, этой мерой воспользовалось примерно 3% от общего количества туроператоров и турагентов, работающих по всей стране", – отметила она.

Ломидзе посетовала, что все остальные меры поддержки были направлены на малый и средний бизнес, а крупные компании были практически лишены доступа к подавляющему большинству мер, инициированных на федеральном уровне. Кроме того, многие вопросы на местах решались по-разному, хотя были введены определенные меры поддержки, пояснила эксперт.