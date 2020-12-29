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Боржоми-Харагаульский национальный парк

В Грузии назвали финалистов конкурса Welcome to Georgia

photo: courtesy of Borghomi-Haragaul National Park
Туризм
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Темы:
Экология в Грузии (180)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201229/250481515/V-Gruzii-nazvali-finalistov-konkursa-Welcome-to-Georgia.html

Победителями ежегодного национального конкурса стали два национальных парка – Тушети и Боржоми-Харагаульский парк

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный парк Тушети и Боржоми-Харагаульский парк стали обладателями титула самых многообразных охраняемых территорий, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.

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Welcome to Georgia – это ежегодная церемония награждения в области туризма и гостеприимства, которая проводится в Грузии с 2015 года. Мероприятие успешно зарекомендовало себя как уникальная площадка для развития туристического и гостиничного бизнеса в стране.

На церемонии вручения Национальной туристической премии Welcome to Georgia национальные парки Боржоми-Харагаули и Тушети были удостоены титула самых многообразных охраняемых территорий.

В этом году в конкурсе приняли участие 11 заповедников. В процессе онлайн-голосования специальное жюри выявило финалистов, в числе которых оказались национальные парки Колхети, Вашловани, Мтирала, Мартвили и Лагодехи.

Национальный парк Мтирала
photo: National Hiking Federation / FB
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По словам учредителей Национальной туристической премии, в этом году впервые конкурс проводился в измененном формате и его целью было повышение мотивации. Именно поэтому были названы два победителя, что поможет еще больше повысить узнаваемость этих уникальных национальных парков.

Национальный парк Тушети, основанный в 2003 году на востоке Грузии, самый большой на территории Грузии, в который также входят ландшафтный и природный заповедники. Общая площадь территории 122 тысячи гектаров.

Природа Тушети очень разнообразна, здесь можно встретить 1 062 вида растений. Сосны растут здесь на высоте 700-2000 метров над уровнем моря, а площадь хвойных лесов составляет 15 тысяч гектаров. Уже на высоте 1700-2400 метров над уровнем моря раскинулись березовые леса. Береза Радде и черные березы входят в "Красный список" Грузии.

Боржоми-Харагаульский национальный парк считается одним из крупнейших природоохранных парков в Европе. Площадь парка более 85 тысяч гектаров, он расположен на территории шести административных единиц – Боржоми, Харагаули, Хашури, Ахалцихе, Абастумани и Багдати.

Парк был основан в 1995 году и считается первым национальным парком в Грузии, который соответствует международным стандартам.

В парке созданы туристические тропинки и необходимая инфраструктура. Здесь есть специальные места для паркинга и кемпинга. Всего в парке 11 туристических маршрутов как средней, так высокой сложности. Можно устраивать как пешие, так и конные туры.

Темы:
Экология в Грузии (180)
Теги:
Конкурс, Национальный парк Тушети, Грузия


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