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Туристы в горах Грузии осматривают регион Мцхета Мтианети

Число международных путешественников в Грузии сократилось более чем на 90%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201231/250502391/Gruziyu-stalo-poseschat-menshe-mezhdunarodnykh-puteshestvennikov.html

Единственным государством, из которого в ноябре 2020 года прибыло больше визитеров, чем в ноябре 2019, стал Узбекистан

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В ноябре 2020 года в Грузию было совершено 45 363 международных визита, что на 91,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Согласно отчету, 41 139 визитов в Грузию были совершены международными путешественниками по суше, 3 530 – по воздуху, 507 – по морю и 187 – по железной дороге.

А так выглядит список 15 стран, визитеры из которых посетили Грузию в ноябре чаще других:

                  Страна Число визитеров Изменение в процентах
Турция 17 780 -78,2%
Армения 8 510 -92,7%
Грузия (нерезиденты) 4 582 -88,6%
Азербайджан 3 902 -96,6%
Россия 3 788 -95,4%
Узбекистан 1 785 +42,6%
Украина 1 177 -90,9%
Беларусь 597 -83,5%
Казахстан 531 -94,2 %
Кыргызстан 264 -84,3%
США 239 -90,6%
Германия 234 -93,6%
Таджикистан 222 -58,8%
Франция 218 -86,7%
Болгария 209 -70,9%

Таким образом, единственным государством, из которого в ноябре 2020 года прибыло больше визитеров, чем в ноябре 2019, стал Узбекистан (+42,6%).

Агентство туризма приводит также данные за 11 месяцев 2020 года. Так, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а количество других визитов (не туристических) – на 84,5%.

Теги:
путешествия, Грузия, туризм, Турист


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