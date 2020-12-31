Число международных путешественников в Грузии сократилось более чем на 90%

Единственным государством, из которого в ноябре 2020 года прибыло больше визитеров, чем в ноябре 2019, стал Узбекистан

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В ноябре 2020 года в Грузию было совершено 45 363 международных визита, что на 91,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Согласно отчету, 41 139 визитов в Грузию были совершены международными путешественниками по суше, 3 530 – по воздуху, 507 – по морю и 187 – по железной дороге.

А так выглядит список 15 стран, визитеры из которых посетили Грузию в ноябре чаще других:

Страна Число визитеров Изменение в процентах Турция 17 780 -78,2% Армения 8 510 -92,7% Грузия (нерезиденты) 4 582 -88,6% Азербайджан 3 902 -96,6% Россия 3 788 -95,4% Узбекистан 1 785 +42,6% Украина 1 177 -90,9% Беларусь 597 -83,5% Казахстан 531 -94,2 % Кыргызстан 264 -84,3% США 239 -90,6% Германия 234 -93,6% Таджикистан 222 -58,8% Франция 218 -86,7% Болгария 209 -70,9%

Таким образом, единственным государством, из которого в ноябре 2020 года прибыло больше визитеров, чем в ноябре 2019, стал Узбекистан (+42,6%).

Агентство туризма приводит также данные за 11 месяцев 2020 года. Так, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а количество других визитов (не туристических) – на 84,5%.