Число международных путешественников в Грузии сократилось более чем на 90%

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В ноябре 2020 года в Грузию было совершено 45 363 международных визита, что на 91,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная администрация туризма Грузии.
Согласно отчету, 41 139 визитов в Грузию были совершены международными путешественниками по суше, 3 530 – по воздуху, 507 – по морю и 187 – по железной дороге.
А так выглядит список 15 стран, визитеры из которых посетили Грузию в ноябре чаще других:
|Страна
|Число визитеров
|Изменение в процентах
|Турция
|17 780
|-78,2%
|Армения
|8 510
|-92,7%
|Грузия (нерезиденты)
|4 582
|-88,6%
|Азербайджан
|3 902
|-96,6%
|Россия
|3 788
|-95,4%
|Узбекистан
|1 785
|+42,6%
|Украина
|1 177
|-90,9%
|Беларусь
|597
|-83,5%
|Казахстан
|531
|-94,2 %
|Кыргызстан
|264
|-84,3%
|США
|239
|-90,6%
|Германия
|234
|-93,6%
|Таджикистан
|222
|-58,8%
|Франция
|218
|-86,7%
|Болгария
|209
|-70,9%
Таким образом, единственным государством, из которого в ноябре 2020 года прибыло больше визитеров, чем в ноябре 2019, стал Узбекистан (+42,6%).
Агентство туризма приводит также данные за 11 месяцев 2020 года. Так, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, а количество других визитов (не туристических) – на 84,5%.