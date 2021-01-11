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Курорт в Анталии

Когда в Турции откроется летний сезон? Туроператоры назвали дату

© photo: Sputnik / Vladimir Polusatov
Туризм
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Sputnik Грузия
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Ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции существенно компенсировать потери 2020 года, считают местные власти

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Турции назвали сроки начала летнего сезона 2021 года, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР).

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – сказал в интервью местным СМИ министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По его мнению, ранний старт по сравнению со странами-конкурентами позволит Турции в значительной степени компенсировать потери 2020 года.

Нико Кварацхелия. Видеомост в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
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В Турции надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем предыдущий, в том числе и благодаря вакцинации COVID-19, которая стартовала в Европе. Как считает министр, к апрелю этот процесс "достигнет определенной точки", что позволит людям с большей уверенность планировать летние путешествия.

Тем временем, к этому сроку должна стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса и внутри самой Турции. По оценкам чиновника, страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2 500 в сутки. При такой статистике европейские государства могут возобновить или увеличить объемы авиасообщения с турецкими городами. В январе в Турции ежедневно фиксируется от девяти до 13 тысяч заболевших коронавирусом.

По оценкам Федерации отельеров (TUROFED), в 2021 году страна может принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. По мнению главы организации Сурури Чобатыра, чтобы достичь уровня 2019 года (45 миллионов зарубежных гостей), понадобится порядка двух-трех лет.

Аналогичная точка зрения и у председателя Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируза Балыкая.

"В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50 процентов от турпотока 2019 года", – предположил он. По его мнению, основными въездными рынками в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания.

По его оценкам, если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность. Он отметил, что отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг. "Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск выйдут на первый план", – считает глава TURSAB.

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