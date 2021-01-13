"Нет слов, одни эмоции" – трансформация туризма в Грузии

Прошедший 2020 год можно смело назвать одним из самых мрачных в истории грузинского туризма. После столь динамичного развития сферы, все пошло на спад, COVID-19 заставил весь мир столкнуться с новой реальностью и в буквальном смысле запер всех по домам

Туризм, является важной составляющей экономики Грузии, поэтому ущерб этой отрасли, нанесенный коронавирусом, сказался на доходах населения и снижении объемов экономики.

После успешного туристического 2019 года, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, готовиться к 2020 году предприниматели, работающие в сфере обслуживания туристов, начали тщательнее. В 2020 году туристов в Грузии ждали как "манны небесной". Ведь для многих жителей, наличие отдыхающих – основной источник доходов.

Но ожидания так и не оправдались. Даже позитивный настрой правительства Грузии и сделанные шаги так и не дали должного эффекта, а наоборот ухудшили эпидемиологическую ситуацию. Поэтому гордится статусом страны "зеленой зоны" Грузии пришлось недолго. Да и открыть регулярные авиасообщения так и не удалось, риск был слишком высок.

По данным Национальной администрации туризма за 11 месяцев 2020 года, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Соответственно, не приходится говорить не о каких доходах.

Самый мрачный год для туризма

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе отмечает, что туризм получил удар не только в Грузии, но и по всему миру.

"В глобальном масштабе потери туризма составляют где-то более 2 триллионов долларов США. Это с учетом того, что весь мировой ВВП в текущих ценах составляет где-то 86 триллионов долларов. Получается 2,5% только за счет сужения туризма. В глобальном исчислении туризм сократился на 70%. В Грузии международный туризм сократился еще сильнее, где-то на 94%", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.

Из-за удобного географического расположения, хорошего по сравнению с другими регионами климата, историческими и другими достопримечательностями Грузия всегда была интересна для иностранных посетителей. Поэтому особенные ставки были сделаны на развитие этой отрасли.

"Во всех развитых странах, наплыв туристов обеспечивается не только достопримечательностями историческими и архитектурными, но в первую очередь степенью развития инфраструктуры по обслуживанию этих туристических потоков, а для этого нужна реальная база. То есть развитие инфраструктуры, производства, в первую очередь продуктов и других необходимых средств для полноценного времяпрепровождения туристов. Наша экономика как бы развивалась однобоко, двузначными цифрами в сфере туризма и вялотекущим развитием в реальном секторе экономики", – рассказал Арчвадзе.

По словам эксперта, Грузии необходимо развивать те производства, которые в полной мере покроют потребности туристов, развивать сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность.

В этом направлении правительство Грузии ведет активную работу, и в этих отраслях вкладываются большие инвестиции. Арчвадзе уверен, что если так продолжится в ближайшие 2-3 года, Грузия сможем обеспечивать такой уровень внутреннего производства, который будет максимально удовлетворять как внутренним, так и внешним запросам.

Работники сферы привыкли к хорошему

Член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе заявила, что работники сферы привыкли к хорошему доходу, а теперь, если повезет работать, то заработки – это лишь прожиточный минимум.

"В последние годы сфера туризма в Грузии развивалась в геометрической прогрессии и конечно же никто не думал, что такое может случиться. Все только рассчитывали на лучшее и лучшее. Люди научились и выезжать, и приезжать к нам в гости, поэтому гостиницы, рестораны, гиды, водители настолько были разбалованы тем, что получали доходы в иностранной валюте от иностранцев, что было сложно опускаться до сегодняшнего уровня и искать любую работу. В этом плане, туризм ушел далеко назад", – рассказала Ломадзе в интервью Sputnik Грузия.

Надежда на то, что туризм в 2020 году хоть и частично, но состоится, была до последнего. И хоть иностранцы в страну уже не приезжали, власти возложили большие надежды на развитие внутреннего туризма. Жителей начали призывать помогать отрасли и отдавать предпочтение отдыху на курортах страны. Тем более, что многие гостиницы понизили ставки, и в отличие от предыдущих лет, отдых в том же Батуми, стал почти на 30% дешевле. Но, как и ожидалось, это оказалось каплей в море и проблему так и не удалось решить.

Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что доходы от внутреннего туризма всегда были мизерными.

"Внутренний туризм и так особую роль не играет в самом грузинском туризме, мы стоим на международном туризме, в основном это соседский туризм. Приезжают из Азербайджана, Турции, Армении, России и немного из Украины. Эти страны дают где-то более 75% всех туристов и доходов. Этого не было, все обрушилось, год был очень плохой. Сначала ждали, что не будет летнего туризма, потом будет зимний. Зимнего тоже не стало. Сейчас ожидаем, что лето будет лучше", – рассказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.

При этом эксперт подчеркнул, что будет ли лучше, никто не знает, потому что вирус очень опасный, а мир такой хрупкий.

Время подумать

Начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили рассказала Sputnik Грузия как ей удалось не просто спасти компанию от разорения, но и гордо удержаться на плаву, сохранив каждого ценного сотрудника.

"Я расстроилась в марте, потом я расстроилась в апреле, потом, когда пришел май, я поняла, что пора остановиться. На самом деле я не сильно расстраивалась, потому что нужно было время, чтобы остановиться. Гонка была сильная, очень много лет мы просто пахали, не видя ни целей, ни смысла. Это неправильно, все идет вперед, жизнь меняется", – заявила Гедеванишвили.

По ее мнению, 2020 год принес и плохого, и хорошего. Это был год трансформации.

"Трансформация обрушилась на нас. Мы были не готовы, но зато у нас появилось время думать. Я долго думала и поняла, что пришло время что-то менять и начала действовать. Это помогло выжить и перевести компанию из одной сферы в другую", – отметила Гедеванишвили.

По словам владельца гостиницы, она со своей командой переориентировались на внутренний рынок, и начали предлагать всем желающим провести несколько дней на грузинских курортах.

"Это себя оправдало. Благодаря сплоченной работе и плодотворному сотрудничеству с местными гостиницами, удалось продолжить работу. Прибыль небольшая, но главное, чтобы выжил отель и выжила туристическая компания. И так получилось, мы пережили 2020 год", – подчеркнула Гедеванишвили.

Единственным плюсом всеобщей стагнации Ломадзе также считает появившееся свободное время.

"Пандемия положительно повлияла на то, что вдруг оказалось много времени и можно было над собой поработать. Люди смогли переосмыслить, где что надо поправить, и каким встречать следующий поток туристов. Нашлось время улучшить качество, и предложить совсем иной продукт приезжающим людям", – добавила Ломадзе.

Что дальше?!

Кварацхелия считает, что к лету 2021 года возможно, что туризм восстановится в Европе, но не так, как было до пандемии. Прогнозировать судьбу грузинского туризма сложнее. Все будет зависеть от того, когда вакцина от коронавируса станет доступна и Грузии.

Грузия начнет восстанавливать туризм с 2021 года >>

"У нас нет пока вакцины и без выздоровления массового количества людей, ничего нельзя сказать. Много бы прогнозов разрушились. И прогнозы Всемирной туристической организации, и ВОЗ не очень утешительны. Они очень осторожны и не ожидается в начале 2021 года особых сдвигов. Летом жители Грузии будут отдыхать большей частью в стране. И самый подходящий отдых будет в деревнях и небольших поселках, в домах гостиничного типа", – считает Кварацхелия.

Тем не менее есть надежда на зимний сезон 2021 года. Именно тогда возможно начнутся сдвиги и в грузинском туризме. Но отдых в Грузии уже не будет таким как прежде. Он станет безопаснее, станет качественнее и интереснее, но в разы дороже, отметил эксперт.