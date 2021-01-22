10:56 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Вид на город Тбилиси утром - пустые улицы без машин

Число посетивших Грузию граждан Азербайджана снизилось в 2020 году в 5,2 раза

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия делает ставку на туризм (92)
56 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/03/250234646.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210122/250673282/Chislo-posetivshikh-Gruzii-grazhdan-Azerbaydzhana-snizilos-v-2020-godu-v-52-raza.html

Причиной такого падения стало закрытие государственных границ Азербайджана с апреля по декабрь 2020 года во избежание распространения коронавируса, а также принятие аналогичных мер другими странами

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса внесла коррективы в статистику выездного туризма – число граждан Азербайджана, посетивших Иран в 2020 году, уменьшилось в 6 раз, Грузию – в 5,2 раза, Россию – в 4,5 раза, а Турцию – в 3,3 раза, сообщает Sputnik Азербайджан.

В четыре раза сократился поток туристов в Азербайджан в 2020 году. Так со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в течение прошлого года в страну прибыли 795,7 тысячи иностранцев из 155 стран.

Пустые улицы. Закрытые кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Нет слов, одни эмоции" – трансформация туризма в Грузии

Причиной такого падения стало закрытие государственных границ Азербайджана с апреля по декабрь 2020 года во избежание распространения коронавируса, а также принятие аналогичных мер другими странами.

Среди прибывших в Азербайджан 28,3 % являются гражданами России, 23,2% – Грузии, 20,2% – Турции, 9,1 % – Ирана, 2,1 % – Украины, 1,6 % – Индии, 1,5 % – Саудовской Аравии, 1,1 % – Казахстана, по 1,0 % – Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, по 0,9% – Кувейта и Великобритании, 0,8 % – Беларуси, по 0,7 % – Узбекистана и Ирака, 0,5% – Израиля, по 0,4% – Германии и Италии, 4,5 % – других стран и 0,1% – лиц без гражданства.

 

 

 

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (92)
Теги:
Статистика, Туризм, Азербайджан, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться