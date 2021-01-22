Число посетивших Грузию граждан Азербайджана снизилось в 2020 году в 5,2 раза

Причиной такого падения стало закрытие государственных границ Азербайджана с апреля по декабрь 2020 года во избежание распространения коронавируса, а также принятие аналогичных мер другими странами

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса внесла коррективы в статистику выездного туризма – число граждан Азербайджана, посетивших Иран в 2020 году, уменьшилось в 6 раз, Грузию – в 5,2 раза, Россию – в 4,5 раза, а Турцию – в 3,3 раза, сообщает Sputnik Азербайджан.

В четыре раза сократился поток туристов в Азербайджан в 2020 году. Так со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, в течение прошлого года в страну прибыли 795,7 тысячи иностранцев из 155 стран.

Причиной такого падения стало закрытие государственных границ Азербайджана с апреля по декабрь 2020 года во избежание распространения коронавируса, а также принятие аналогичных мер другими странами.

Среди прибывших в Азербайджан 28,3 % являются гражданами России, 23,2% – Грузии, 20,2% – Турции, 9,1 % – Ирана, 2,1 % – Украины, 1,6 % – Индии, 1,5 % – Саудовской Аравии, 1,1 % – Казахстана, по 1,0 % – Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана, по 0,9% – Кувейта и Великобритании, 0,8 % – Беларуси, по 0,7 % – Узбекистана и Ирака, 0,5% – Израиля, по 0,4% – Германии и Италии, 4,5 % – других стран и 0,1% – лиц без гражданства.