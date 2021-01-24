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Посольство Израиля приветствует снятие Грузией ограничений на авиасообщение

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (197)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210124/250693016/Posolstvo-Izrailya-privetstvuet-snyatie-Gruziey-ogranicheniy-na-aviasoobschenie.html

Посольство ждет официального заявления о том, какой какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуется

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Посольство Израиля приветствует объявление правительства Грузии о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также отмену ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию, об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.

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"22 января правительство Грузии проинформировало нас о возобновлении международных рейсов с 1 февраля, а также об отмене ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию. Однако следует отметить, что конкретные подробности о том, какой тип медицинского теста, вакцинации или сертификации потребуется, еще официально не опубликованы. Поэтому, во избежание недоразумений и неприятностей, рекомендуется терпеливо дождаться следующего официального заявления, которое будет опубликовано официальными источниками правительств Грузии и Израиля", - говорится в заявлении.

Посольство Израиля отмечает, что в последние месяцы они вели активные переговоры с премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы израильские туристы могли прибыть в Грузию как можно скорее.

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"21 января этот вопрос подробно обсуждался в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его грузинским коллегой Давидом Залкиани. Поэтому посольство Израиля приветствует заявление правительства Грузии и готово предоставить все необходимые консульские услуги израильским визитерам", - говорится в сообщении.

Власти Грузии с 1 февраля отменяют запрет на регулярное авиасообщение с другими странами, введенный в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (197)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, авиасообщение, Израиль, Грузия


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