Как восстановить туризм в Грузии: представители сектора представили свой план

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Представители туристического сектора Грузии направили открытое письмо с планом по быстрому и безопасному восстановлению отрасли на имя правительства Грузии.

Рекомендации туристического сектора состоят из пяти основных пунктов:

- Открытие зимних курортов с 1 февраля (мобильность уже не будет высокой, экипированные люди не подвержены риску заражения вирусом, отели горных курортов могут соблюдать правила безопасности так же, как другие гостиницы Кахети или остальных регионов, где была достаточно высокая мобильность);

Грузия занимает 45 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. На 24 января в Грузии зафиксировано 253 518 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,26% от общего количества зараженных в мире. В Грузии скончались 3 055 человек, летальность составляет 1,21% . Полностью вылечили от вируса 242 085 человек, восстановление составляет 95,49%.

- Открытие границ, как по суше, так и по воздуху – со следующими правилами:

А) принимать в стране тех иностранных визитеров, которые предъявят на границе: 1) документ, подтверждающий вакцинацию 2) ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часа до отправления. 3) документ на наличие антител, что он уже переболел коронавирусом в течение последнего полугода,

Б) все иностранные посетители, у которых нет вышеуказанных документов, должны пройти экспресс-тест на границе (индивидуальные путешественники оплачивают тест самостоятельно, туристам, приглашенным туркомпанией, компания возместит стоимость теста, которая не должна превышать себестоимость),

В) открытие границ в ближайшем будущем с указанием точной даты (что жизненно важно для туризма),

Г) открытие сухопутных границ с соседними странами, где вакцинация уже началась, а также контроль за состоянием визитера на границе с помощью экспресс-теста, что позволит свести к минимуму обострение эпидемической ситуации в стране.

- Срочно разработать программу ковид-страхования иностранных гостей. Это принесет дополнительный доход страховым компаниям и также дополнительный доход стране, а также решит вопрос, кто и на какие средства будет лечить туристов, если у них обнаружат COVID во время пребывания в Грузии. Стоимость страховых пакетов может быть разной в зависимости от финансирования.

- Сразу же после возобновления регулярных рейсов рестораны, музеи и другие достопримечательности должны открыться в строгом соответствии с правилами и контролем.

- В ближайшее время должна быть создана рабочая группа, с участием частного сектора, которая займется разработкой туристической стратегии на 2021 год.

Заявление подписали представители Федерации гостиниц и ресторанов, Грузинская ассоциация туроператоров, Грузинская ассоциация выездного туризма, транспортные компании.

В письме подчеркивается, что перечислены лишь минимальные, но жизненно важные шаги, составленные на существующих примерах других стран, которые уже работают и дали неплохие результаты.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществляется в несколько этапов.

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в нем людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, чего было можно.

По данным Национальной администрации туризма за 11 месяцев 2020 года, количество международных путешественников уменьшилось на 79,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, а количество других визитов (нетуристических) – на 84,5%.