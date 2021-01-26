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Георгий Гахария вернулся к работе после перенесенного коронавируса

Нужно сделать все, чтобы туристический сезон в Грузии заработал – Гахария

photo : Gakharia / FB
Туризм
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Темы:
Правительство Грузии (146)
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Премьер поручил членам кабинета министров вместе с представителями туристического сектора начать работу над протоколами задействования этой сферы в условиях существующей эпидситуации в стране

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Власти Грузии должны сделать все возможное, чтобы летний туристический сезон заработал, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета.

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"Мы должны сделать все, чтобы спасти летний туристический сезон и он начал работать. Мы все прекрасно видим, что происходит на наших зимних курортах <...>, насколько тяжелое положение создалось сегодня в туристическом секторе... Но еще раз подчеркиваю: все, что делается, делается для того, чтобы в конечном итоге оставить страну с ресурсом устойчивого последовательного экономического восстановления, и не подвергать риску такими краткосрочными, быстрыми, импульсивными решениями те экономические возможности, которые откроют нам возможность быстрого восстановления летом", – заявил Гахария.
Еврейский центр Гилель
© Sputnik / Levan Avlabreli
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По словам премьера, у Грузии небольшая, но крайне открытая экономика. Мы являемся частью глобальной экономики, и отдельно взятая страна не сможет справиться с этим экономическим кризисом, отметил Гахария.

"Мы все вместе должны заботиться и работать над тем, чтобы крайне быстро и эффективно использовать возможности, которые, я уверен, откроются нам в ближайшее время. В первую очередь за счет правильного управления эпидемиологической ситуации и сокращения темпа распространения эпидемии, а также с помощью вакцинации", – отметил Гахария.

Глава грузинского правительства поручил министру экономики и устойчивого развития Натии Турнава, вице-премьеру Майе Цкитишвили, главе Минздрава Екатерине Тикарадзе и другим членам кабмина начать встречи с представителями туристической сферы для согласования протоколов работы данного сектора.

Темы:
Правительство Грузии (146)
Теги:
Туризм, Георгий Гахария, Грузия


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