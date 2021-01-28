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Сотрудник Роспотребнадзора в аэропорту Шереметьево

Прошедший год стал худшим для мирового туризма - данные Всемирной турорганизации

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210128/250735896/Proshedshiy-god-stal-khudshim-dlya-mirovogo-turizma---dannye-Vsemirnoy-turorganizatsii.html

На возобновление международных поездок влияют ограничения: карантины, закрытие границ, введение обязательного ПЦР-тестирования

ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Из-за масштабных финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса, 2020 год стал самым худшим для мирового туризма за всю историю сбора данных, говорится в сообщении Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO) .

В организации подсчитали, что за год было совершено на 74% (1 миллиард) меньше международных прибытий. Причина - беспрецедентное падение спроса после введения коронавирусных ограничений на поездки за рубеж.

"Коллапс в сфере международных путешествий представляет собой потерю экспортных доходов в размере 1,3 триллиона долларов США, что более чем в 11 раз превышает потери, зафиксированные во время глобального экономического кризиса 2009 года", - говорится в сообщении.

Под угрозой оказалось от 100 до 120 миллионов рабочих мест и это еще не предел, уверены в организации.

Район Калаубани - закрытые на карантин из-за ограничений отели и рестораны
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Хотя многое было сделано для того, чтобы сделать безопасные международные поездки возможными, мы понимаем, что кризис еще далек от завершения", - заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

На возобновление международных поездок влияют ограничения: карантины, закрытие границ, введение обязательного ПЦР-тестирования.

"В то же время ожидается, что постепенное внедрение вакцины COVID-19 поможет восстановить доверие потребителей, будет способствовать ослаблению ограничений на поездки и постепенно нормализует поездки в течение предстоящего года", - надеются в UNWTO.

Теги:
Зураб Пололикашвили, Туризм


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