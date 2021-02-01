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Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways

Грузия открыла воздушное пространство: куда и когда полетят самолеты

© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (199)
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Sputnik Грузия
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На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Белоруссию

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В течение февраля Грузия будет осуществлять регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в 12 стран, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации страны.

Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен несколько раз.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Marina Listseva
Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля

На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Белоруссию.

В феврале будет выполнено четыре рейса между Тбилиси и Амстердамом. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways осуществит полеты из Тбилиси в Амстердам 8 и 20 февраля, а из Амстердама в Тбилиси рейсы намечены 15 и 27 числа.

Рейсы Тбилиси-Берлин запланированы 10 и 19 февраля.

Еврейский центр Гилель
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Два рейса в неделю, по средам и воскресеньям, будут осуществляться в Ереван. По информации Агентства, рейсы не состоятся лишь 3 и 7 февраля. Вместо этого, дополнительный рейс назначен на 5 февраля.

В течение февраля запланировано два рейса Тбилиси-Варшава и Варшава-Тбилиси. А 3 февраля будет выполнен дополнительный рейс (прилет в 04:10, вылет 05:25 по тбилисскому времени).

Полеты в Вену осуществятся лишь 7 и 21 февраля.

Также 4 рейса запланированы в Дубай (по понедельникам и четвергам) и шесть рейсов в Доху (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия и ожидающие
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Из Киева в Тбилиси и обратно будут летать две украинские авиакомпании. Всего в феврале между странами запланировано восемь рейсов, из которых четыре по понедельникам и субботам осуществят Международные авиалинии Украины и еще четыре по четвергам и воскресеньям авиакомпания SKY up.

За месяц будет осуществлено два рейса по направлению Актау-Тбилиси и Тбилиси-Актау ( по четвергам) и два в Шарджу (по субботам), четыре рейса – в Мюнхен (по понедельникам и пятницам), хотя рейс 8 февраля отменен.

Также шесть рейсов запланированы в Минск и обратно, по понедельникам, четвергам и пятницам.

Кроме того, авиакомпания Air France осуществит четыре рейса из Тбилиси в Париж и из Парижа в Тбилиси. Также в Париж и обратно полетит Georgian Аirways, но лишь 2 и 16 февраля.

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Больше всего рейсов назначено в Стамбул. Четыре раза в неделю полеты будут осуществлять Турецкие авиалинии, а авиакомпания Pegasus - 5 дней в неделю, притом субботние полеты начнутся с 13 февраля.

В феврале состоятся два рейса между Тбилиси и Шаржей по субботам.

А с Афинами намечен лишь чартерный рейс 22 февраля.

По данным Агентства гражданской авиации, расписание полетов может обновляться в соответствии с изменением времени и даты полета.

Кто может попасть в Грузию

В Грузию могут попасть иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.

Пассажиры и персонал в маска в терминале прибытия в тбилисском аэропорту
© Sputnik / STRINGER
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С определенными послаблениями в страну также могут попасть граждане и резиденты стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Им необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.

При этом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава призвала авиакомпании, которые возобновят регулярные рейсы в Грузию, не допускать на борт лиц, не имеющих с собой результаты ПЦР-теста или ковид-паспорт.

Иностранный турист в маске идет по центру столицы Грузии
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращении на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.

В случае, если у гражданина не будет при себе отрицательного ПЦР-теста, он подлежит обязательной восьмидневной изоляции.

Новые правила въезда в Грузию
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Новые правила въезда в Грузию
Темы:
Авиасообщение в Грузии (199)
Теги:
Пандемия, авиасообщение, Аэропорт Тбилиси, Грузия


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