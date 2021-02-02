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Гора Арарат - вид со стороны Армении

Турция впервые за пять лет открыла для альпинистов гору Арарат

© AFP / STEPHANE DE SAKUTIN
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210202/250771636/Turtsiya-vpervye-za-pyat-let-otkryla-dlya-alpinistov-goru-Ararat.html

Арарат был объявлен "особой зоной безопасности" и не доступен для посещений в 2015 году, когда на востоке страны возобновились операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Гора Арарат на востоке Турции, которая более пяти лет была закрыта для туристов и скалолазов, с четверга, 4 февраля, станет вновь доступной для восхождений, пишет РИА Новости со ссылкой на федерацию альпинизма страны.

Арарат был объявлен "особой зоной безопасности" и не доступен для посещений в 2015 году, когда на востоке страны возобновились операции против запрещенной Рабочей партии Курдистана.

"После длительного перерыва начинаются зимние восхождения на гору Агры (Арарат). Первое совершат тренеры нашей федерации", – говорится в сообщении организации.



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