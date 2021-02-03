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ПЦР-тест вместо вакцинации – Грузия упростила въезд в страну для граждан Турции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Туризм
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Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (60)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210203/250784153/PTsR-test-vmesto-vaktsinatsii---Gruziya-uprostila-vezd-v-stranu-dlya-grazhdan-Turtsii.html

Раньше граждане Турции могли въехать в Грузию только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Правительство Грузии добавило Турцию ​​в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию страны при наличии отрицательного ПЦР-теста, заявила на брифинге после заседания Межведомственного Координационного совета глава Минэкономики Натия Турнава.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия и ожидающие
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С 1 февраля упрощен въезд в Грузию: подробности для граждан и иностранцев

Грузия восстановила регулярное авиасообщение с 1 февраля, одновременно упростив правила въезда для граждан 36 иностранных государств. Въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

"Наша задача – вдохнуть кислород в туристическую отрасль, чтобы она потихоньку заработала… Это очень хорошая и обнадеживающая информация как для бизнеса, так и для туризма, так как наша соседняя страна всегда была источником туристов, также много бизнес-визитеров посещают нас из Турции", – сказала Турнава.

По словам главы Минэкономики, список этих стран будет время от времени пересматриваться и меняться, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev
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По данным Агентства гражданской авиации страны, в феврале Грузия будет осуществлять регулярные авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в 12 стран. На данный момент из Грузии и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Беларусь.

"У нас уже есть обнадеживающая информация, что приблизительно с 15 февраля авиакомпании станут более активными и количество международным полетов, не критически, исходя из пандемии и сложностей путешествий, но в определенной мере увеличатся", – отметила Турнава.

По данным Национальной администрации туризма, из-за пандемии коронавируса в 2020 году Грузию посетило только 1,5 миллиона международных визитеров, что на 80,4% меньше чем в 2019 году.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Также страна прекратила авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

Новые правила въезда в Грузию
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Новые правила въезда в Грузию
Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (60)

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