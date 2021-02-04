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Курорт в Анталии

Названа дата открытия туристического сезона в Турции

© photo: Sputnik / Vladimir Polusatov
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210204/250799179/Nazvana-data-otkrytiya-turisticheskogo-sezona-v-Turtsii.html

В Турции с конца апреля ждут туристов из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая – местных туристов

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских туристов, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Сотрудник Роспотребнадзора в аэропорту Шереметьево
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2020 году, по итогам года они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране.

"Наша цель - начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", - сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут туристов из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая – местных туристов после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.



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