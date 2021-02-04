Названа дата открытия туристического сезона в Турции

В Турции с конца апреля ждут туристов из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая – местных туристов

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских туристов, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, около 2,13 миллиона российских туристов посетили Турцию в 2020 году, по итогам года они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране.

"Наша цель - начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", - сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут туристов из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая – местных туристов после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.