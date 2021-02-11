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Встреча в Национальной администрации туризма с послом Саудовской Аравии

Туризм для богатых - Грузия ждет путешественников из Саудовской Аравии

photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (95)
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В Национальной администрации туризма Грузии вопрос возобновления сотрудничества в туристической сфере обсуждался с послом Саудовской Аравии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия планируют восстановить сотрудничество в сфере туризма, сообщает  Национальная администрация туризма.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Этот вопрос был главной темой обсуждения на встрече и.о. руководителя Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии Медеи Джаниашвили с послом Королевства Саудовской Аравии Абдуллой Аль-Мутаиром.

"На встрече речь шла о восстановлении двусторонних туристических потоков, возобновлении авиарейсов и о безопасном передвижении в постпандемийный период", - говорится в сообщении.

До пандемии Саудовская Аравия представляла для Грузии важный туристический рынок. Аналогично странам Персидского залива, туристы из Саудовской Аравии отличались высокой платежеспособностью.

В 2019 году Саудовская Аравия попала в топ-15 стран по количеству путешественников, посетивших Грузию, заняв 12-е место.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (95)
Теги:
Туризм, Саудовская Аравия, Грузия


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