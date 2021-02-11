Туризм для богатых - Грузия ждет путешественников из Саудовской Аравии

В Национальной администрации туризма Грузии вопрос возобновления сотрудничества в туристической сфере обсуждался с послом Саудовской Аравии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузия и Саудовская Аравия планируют восстановить сотрудничество в сфере туризма, сообщает Национальная администрация туризма.

Этот вопрос был главной темой обсуждения на встрече и.о. руководителя Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии Медеи Джаниашвили с послом Королевства Саудовской Аравии Абдуллой Аль-Мутаиром.

"На встрече речь шла о восстановлении двусторонних туристических потоков, возобновлении авиарейсов и о безопасном передвижении в постпандемийный период", - говорится в сообщении.

До пандемии Саудовская Аравия представляла для Грузии важный туристический рынок. Аналогично странам Персидского залива, туристы из Саудовской Аравии отличались высокой платежеспособностью.

В 2019 году Саудовская Аравия попала в топ-15 стран по количеству путешественников, посетивших Грузию, заняв 12-е место.