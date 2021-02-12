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Лыжник на высокогорном зимнем курорте в Бакуриани

Когда в Грузии откроются зимние курорты?

photo : Vaska Gedenidze, VN Production
Туризм
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (64)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210212/250865459/Kogda-v-Gruzii-otkroyutsya-zimnie-kurorty.html

С 28 ноября 2020 года зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы закрыты

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Открытие зимних курортов в Грузии в ближайшем будущем не планируется, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

На вопрос, будет ли пересмотрено решение правительства в связи с зимними курортами, глава Минздрава ответила, что власти больше не повторят ту ошибку, которую допустили летом в Аджарии.

С 28 ноября 2020 года зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы закрыты, как кафе и рестораны.

Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.

Горнолыжный курорт Годердзи в Аджарии
photo: Government of Ajara / FB
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Ранее вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет пока снять ряд ограничений, поэтому они остаются в силе.

С понедельника, 8 февраля, правительство начало поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока. На данном этапе разрешена работа муниципального транспорта, а также открытых и закрытых вещевых рынков (кроме субботы и воскресенья).

Кроме того, с 15 февраля в масштабе всей Грузии, дети продолжат учебу в классах. А объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.

Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (64)
Теги:
Министерство здравоохранения Грузии, Горнолыжные курорты Грузии, Грузия


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