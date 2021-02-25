17:50 25 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0355
  • 100 RUB4.5065
  • USD3.3198
Поиск
Пустые улицы Тбилиси во время карантина. Площадь Свободы. В Грузии борются с коронавирусом

В России в шесть раз вырос интерес к авиабилетам в Грузию

© Sputnik / STRINGER
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия делает ставку на туризм (96)
13820
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210225/251003409/V-Rossii-v-shest-raz-vyros-interes-k-aviabiletam-v-Gruziyu-.html

В Грузию из России сейчас можно добраться транзитным рейсом через Минск или Стамбул, сухопутные границы пока по-прежнему закрыты для туристов

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Количество поисков авиабилетов в Грузию из России возросло в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян, однако стоимость перелетов существенно подорожала по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Грузия с 1 марта упростила въезд: чтобы попасть в страну, надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До сих пор это было достаточным условием только для граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было предоставить справку о вакцинации.

Согласно информации Туту.ру, перелет из Москвы в Тбилиси в марте стоит от 12 тысяч рублей (около 540 лари) в одну сторону. Речь идет об авиаперелете с пересадками в Стамбуле. Среди других вариантов - транзитный рейс через Минск. Там цены начинаются от 14 тысяч рублей (около 630 лари).

Между тем, средний чек по уже оформленным проездным документам по направлению Москва — Тбилиси на март — сентябрь составляет 18 970 рублей (около 855 лари), что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (96)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться