В России в шесть раз вырос интерес к авиабилетам в Грузию

В Грузию из России сейчас можно добраться транзитным рейсом через Минск или Стамбул, сухопутные границы пока по-прежнему закрыты для туристов

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Количество поисков авиабилетов в Грузию из России возросло в шесть раз после объявления об открытии страны для россиян, однако стоимость перелетов существенно подорожала по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

Грузия с 1 марта упростила въезд: чтобы попасть в страну, надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До сих пор это было достаточным условием только для граждан Евросоюза, а остальным, в том числе россиянам, нужно было предоставить справку о вакцинации.

Согласно информации Туту.ру, перелет из Москвы в Тбилиси в марте стоит от 12 тысяч рублей (около 540 лари) в одну сторону. Речь идет об авиаперелете с пересадками в Стамбуле. Среди других вариантов - транзитный рейс через Минск. Там цены начинаются от 14 тысяч рублей (около 630 лари).

Между тем, средний чек по уже оформленным проездным документам по направлению Москва — Тбилиси на март — сентябрь составляет 18 970 рублей (около 855 лари), что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.