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Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия

Грузия упростила въезд гражданам России, Армении и Азербайджана

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (200)
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Послабления будут действовать только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами, сухопутные и морские границы по-прежнему останутся закрытыми

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины и Казахстана смогут прилететь в Грузию, не проходя вакцинацию.

По решению правительства Грузии, гражданам этих стран по прилету в Грузию достаточно будет лишь отрицательного ПЦР теста.

Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля, сухопутные и морские границы страны все еще закрыты.

Пассажирский терминал А международного аэропорта Внуково
© photo: Sputnik / Artem Zhitenev
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До сих пор со справкой об отрицательном результате теста на коронавирус в Грузию могли въехать граждане и резиденты государств-членов Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Турции.

Согласно памятке на сайте МИД Грузии, путешественники должны предусмотреть следующие положения:

Добираться до Грузии они должны по воздуху напрямую из вышеупомянутых стран, допустим транзит через третьи страны;

  • На границе необходимо предъявить справку о ПЦР-тесте, проведенном за 72 часа до поездки в Грузию;
  • На 3-й день пребывания в Грузии иностранные граждане обязаны за свой счет пройти повторное ПЦР-тестирование;
  • Перед пересечением государственной границы потребуется заполнить специальную форму, указав историю поездок за последние 14 дней и свои контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т.д.)

Для лиц, посещавших Великобританию в течение последних 14 дней, по прибытию обязателен 12-дневный карантин. В этом случае отменяется обязанность предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на границе, а также повторное проведение исследований на 3-й день пребывания.

 

Темы:
Авиасообщение в Грузии (200)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, авиасообщение, Грузия


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