В Турции продлили ограничения для туристов

Анализ на коронавирус нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Турции решили вновь продлить срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на COVID-19, сообщает Асcоциация туроператоров.

В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ.

Правило будет действовать до 26 мая.

Отмечается, что анализ на коронавирус следует сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. При этом детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен. Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.