19:59 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - прохожие в масках в Анкаре, Турция

В Турции продлили ограничения для туристов

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Туризм
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251039744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210301/251037179/V-Turtsii-prodlili-ogranicheniya-dlya-turistov.html

Анализ на коронавирус нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Турции решили вновь продлить срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным тестом на COVID-19, сообщает Асcоциация туроператоров.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина AstraZeneca и паспорт о вакцинации
© AP Photo / Sumeet Mudhoo
Евросоюз назвал сроки введения "паспортов вакцинации"

В полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в страну, только тех туристов, у которых есть этот документ.

Правило будет действовать до 26 мая.

Отмечается, что анализ на коронавирус следует сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. При этом детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен. Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
На железнодорожной сортировочной станции в Тбилиси загорелась цистерна - видео
Крупный пожар на железнодорожной станции в Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться