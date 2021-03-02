Грузия и Казахстан возобновляют авиасообщение

Авиасообщение свяжет Алма-Ату и Тбилиси, рейсы будут выполняться трижды в неделю. Обязательное условия полетов – строгое соблюдение эпидемиологических требований

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Авиарейсы между Грузией и Казахстаном возобновятся с 16 марта, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на комитет гражданской авиации.

С 16 марта будут выполняться авиарейсы по маршруту Алма-Ата – Тбилиси – Алма-Ата три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям, на воздушном судне типа А320/321.

Уточняется, что решение о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами принято после снятия грузинской стороной ограничений на пересечение государственной границы Грузии гражданами Казахстана, которые вступили в силу с 1 марта текущего года.

По данным комитета, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

С 1 марта граждане России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины и Казахстана смогут прилететь в Грузию, не проходя вакцинацию. По решению правительства Грузии, гражданам этих стран по прилету в Грузию достаточно будет лишь отрицательного ПЦР-теста.

Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля, сухопутные и морские границы страны все еще закрыты.