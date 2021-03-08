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Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр

Тбилиси вошел в рейтинг лучших направлений Европы для туристов с COVID-паспортом

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (98)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210308/251103212/Tbilisi-voshel-v-reyting-luchshikh-napravleniy-Evropy-dlya-turistov-s-COVID-pasportom.html

Помимо грузинской столицы в список лучших европейских направлений для вакцинированных туристов попали города Португалии, Греции, Исландии, Хорватии, Испании, Дании и Швеции

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Forbes включил Тбилиси в список лучших европейских направлений для вакцинированных от коронавируса путешественников.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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В статье под названием "COVID-паспорт: 15 лучших европейских направлений для вакцинированных путешественников" говорится, что Тбилиси летом прошлого года был признан самым безопасным местом назначения и ему удалось остаться среди направлений, наименее пострадавших в результате распространения коронавируса.

"Культура, природа, история, гастрономические открытия или поход по магазинам. Тбилиси, столица Грузии, занимает первое место среди самых модных летних направлений в Европе. Тбилиси одновременно традиционный и современный, открытый, космополитичный, многоэтнический, поистине уникальный и аутентичный", – говорится в статье.

В статье также отмечено, что Грузия открыта для вакцинированных путешественников и им не придется проходить карантин или делать ПЦР-тест.

Помимо Тбилиси в список лучших европейских направлений для вакцинированных туристов попали города Португалии, Греции, Исландии, Хорватии, Испании, Дании и Швеции.

С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Грузии упростился как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, но, естественно, на определенных условиях. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (98)

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