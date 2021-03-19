Правила въезда в Грузию в марте 2021 года

Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты.
С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. При этом изменился ряд правил и условий для въезда в страну иностранцев.
Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.
При этом для въезда в страну иностранцу достаточна одна прививка от коронавируса препаратом Johnson & Johnson и две прививки другими вакцинами.
Как известно, для полной вакцинации от коронавируса препаратом Johnson & Johnson, в отличие от других вакцин, требуется только одна прививка. В случае остальных вакцин, с каждого въезжающего в страну требуется документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.
Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.
Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.
Въехать с ПЦР-тестом в Грузию смогут граждане следующих стран:
- Стран ЕС
- Туркменистана
- Узбекистана
- Таджикистана
- Кыргызстана
- России
- Армении
- Азербайджана
- Украины
- Казахстана
- Беларуси
- Швейцарии
- Норвегии
- Израиля
- США
- Великобритании
- Саудовской Аравии
- ОАЭ
- Катара
- Бахрейна
- Турции
Кроме того, не позднее чем за 48 часов все пребывающие в Грузию граждане (кроме граждан Грузии) должны заполнить специальную заявку, где укажут историю путешествий за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию.
Что касается граждан Грузии, въезжающих на родину, тут также действуют строгие правила. Если предоставить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест, проведенный за последние 72 часа до визита в Грузию, то можно обойтись 8-дневной самоизоляцией (в случае невозможности самоизоляции – карантину) или же на третий день пройти еще один ПЦР-тест за свой счет.
В случае отсутствия теста граждане Грузии направляются на 8-дневную обязательную самоизоляцию (карантин за счет государства).
Те лица, которые за последние 14 дней путешествовали по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, будут подвергнуты 12-дневному карантину.
С полным перечнем всех правил въезда в Грузию можно ознакомиться на сайте МИД.