Первые туристы из Израиля прилетели в Батуми – все с прививками от COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Батумский международный аэропорт принял 173 вакцинированных от COVID-19 туристов из Израиля, сообщила директор объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе на открытии нового терминала аэропорта в четверг.

В черноморском курортном городке Батуми (Аджария) прошла церемония открытия нового терминала аэропорта. Строительные работы начались в июне 2020 года. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов. На работах было трудоустроено до 300 местных жителей. Пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась и теперь он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров за год.

По словам Арчуадзе, компания TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, в кротчайшие сроки завершила работы по расширению аэропорта, и сегодня Батумский международный аэропорт смог принять 173 вакцинированных от COVID-19 туриста из Израиля.

Кроме рейсов из Израиля батумский аэропорт ежедневно принимает рейсы из Турции.

Арчуадзе выразила надежду, что количество авиакомпаний в аэропорту Батуми увеличится.

"С 2007 года до пандемии количество авиакомпаний в аэропорту Батуми увеличилось в пять раз. Надеемся, что обновленный аэропорт заинтересует еще больше авиакомпаний. Это позволит большему количеству туристов посещать Аджарию", – сказала Арчуадзе.

По ее словам, на фоне пандемии еще более важно, что TAV Georgia увеличил инвестиции, необходимые для расширения международного аэропорта Батуми с 14 миллионов долларов до 17 миллионов долларов, и внес значительный вклад в экономическое развитие страны.

В рамках проекта было расширено здание существующего пассажирского терминала как части прилета, так и вылета. Частично расширена зона обработки багажа, стойки регистрации, будки пограничников, зона Dutty Free, бизнес-зал и парковка в аэропорту. В аэропорту добавлены объекты питания, отвечающие международным стандартам, и две автобусные остановки в зоне вылета.

Открытое небо

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. При этом изменился ряд правил и условий для въезда в страну иностранцев.

Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.

При этом для въезда в страну иностранцу достаточна одна прививка от коронавируса препаратом Johnson & Johnson и две прививки другими вакцинами.

Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.

Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Въехать с ПЦР-тестом в Грузию могут граждане стран ЕС, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Беларуси, Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Турции.