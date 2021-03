Первые туристы из Израиля прилетели в Батуми – все с прививками от COVID-19

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Батумский международный аэропорт принял 173 вакцинированных от COVID-19 туристов из Израиля, сообщила директор объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе на открытии нового терминала аэропорта в четверг.

В черноморском курортном городке Батуми (Аджария) прошла церемония открытия нового терминала аэропорта. Строительные работы начались в июне 2020 года. Стоимость проекта составила 17 миллионов долларов. На работах было трудоустроено до 300 местных жителей. Пропускная способность Батумского международного аэропорта удвоилась и теперь он сможет обслуживать 1,2 миллиона пассажиров за год.