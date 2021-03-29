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Высокогорная Аджария - сельские дома

Современная стоянка для туристов будет построена в горной Аджарии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (101)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210329/251304799/Sovremennaya-stoyanka-dlya-turistov-budet-postroena-v-gornoy-Adzharii.html

На высоте двух тысяч метров над уровнем моря на туристической тропе будет устроен специальный приют для пеших туристов

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. На пешем туристическом маршруте Кобулети-Шуахеви в Аджарии появится современная стоянка, говорится в сообщении правительства Аджарии.

По данным правительства, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря на туристической тропе будет устроен специальный приют для пеших туристов, рассчитанный на 15 человек. На стоянке будет зона отдыха и кухни. В самом приюте будут двухэтажные кровати и шкафы.

Батуми в снегу зимой - слякоть на дорогах в центре города
© Sputnik / Seyran Baroyan
Когда Аджария сможет принять туристов?

Приют будет на самом длинном в Аджарии туристическом пешем маршруте длиной 88 километров и по времени занимающем 2-3 дня. Часть пути будет проходить по лесам, а часть – по альпийской зоне.

Маршрут охватывает Национальный парк Кинтриши, исторические мосты, построенные в 12 веке, озеро Тбикели и историческое место Джварминдори.

Приют откроется уже в конце этого лета.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (101)
Теги:
Туризм, Аджария, Грузия

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