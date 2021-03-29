Современная стоянка для туристов будет построена в горной Аджарии

На высоте двух тысяч метров над уровнем моря на туристической тропе будет устроен специальный приют для пеших туристов

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. На пешем туристическом маршруте Кобулети-Шуахеви в Аджарии появится современная стоянка, говорится в сообщении правительства Аджарии.

По данным правительства, на высоте двух тысяч метров над уровнем моря на туристической тропе будет устроен специальный приют для пеших туристов, рассчитанный на 15 человек. На стоянке будет зона отдыха и кухни. В самом приюте будут двухэтажные кровати и шкафы.

Приют будет на самом длинном в Аджарии туристическом пешем маршруте длиной 88 километров и по времени занимающем 2-3 дня. Часть пути будет проходить по лесам, а часть – по альпийской зоне.

Маршрут охватывает Национальный парк Кинтриши, исторические мосты, построенные в 12 веке, озеро Тбикели и историческое место Джварминдори.

Приют откроется уже в конце этого лета.

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