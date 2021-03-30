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Пассажирский самолет у терминала в тбилисском аэропорту

Правила въезда в Грузию в апреле 2021 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Sputnik Грузия
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Пандемия коронавируса вынудила большинство стран мира закрыть свои границы. И Грузия не стала исключением

Сухопутные и морские границы Грузии по-прежнему закрыты. Этими каналами могут воспользоваться только граждане Грузии, которые желают вернуться на родину.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение. При этом изменился ряд правил и условий для въезда в страну иностранцев.

Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.

При этом для въезда в страну иностранцу достаточно одной прививки от коронавируса препаратом Johnson & Johnson и двух прививок другими вакцинами. 

Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca
© AP Photo / Alastair Grant
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Как известно, для полной вакцинации от коронавируса препаратом Johnson & Johnson, в отличие от других вакцин, требуется только одна прививка. В случае остальных вакцин, с каждого въезжающего в страну требуется документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.

Если же вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований.

Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Въехать с ПЦР-тестом в Грузию смогут граждане следующих стран:

  • Стран ЕС
  • Туркменистана
  • Узбекистана
  • Таджикистана
  • Кыргызстана
  • России
  • Армении
  • Азербайджана
  • Украины
  • Казахстана
  • Беларуси
  • Швейцарии
  • Норвегии
  • Израиля
  • США
  • Великобритании
  • Саудовской Аравии
  • ОАЭ
  • Катара
  • Бахрейна
  • Турции

Кроме того, не позднее чем за 48 часов все пребывающие в Грузию граждане (кроме граждан Грузии) должны заполнить специальную заявку, где укажут историю путешествий за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию.

Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Советы и правила, которые всем надоели

Что касается граждан Грузии, въезжающих на родину, тут также действуют строгие правила. Если предоставить в аэропорту отрицательный ПЦР-тест, проведенный за последние 72 часа до визита в Грузию, то можно обойтись 8-дневной самоизоляцией (в случае невозможности самоизоляции – карантин) или же на третий день пройти еще один ПЦР-тест за свой счет.

В случае отсутствия теста граждане Грузии направляются на 8-дневную обязательную самоизоляцию (карантин за счет государства).

Те лица, которые за последние 14 дней путешествовали по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии, будут подвергнуты 12-дневному карантину.

С полным перечнем всех правил въезда в Грузию можно ознакомиться на сайте МИД.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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