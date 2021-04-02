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Туристы идут по берегу Андаманского моря в Таиланде

Таиланд упростил условия приезда иностранцев

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Туризм
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (11)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210402/251360121/Tailand-uprostil-usloviya-priezda-inostrantsev.html

По решению правительства, период пребывания в платном карантине сокращается с 14 до десяти дней для всех иностранцев

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Власти Таиланда обновили с 1 апреля правила въезда в страну для иностранных туристов, которые привились от коронавируса, – им время обязательного карантина сократили до семи дней.

По решению правительства, период пребывания в платном карантине сокращается с 14 до десяти дней для всех иностранцев, кроме граждан отдельных стран Африки.

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© AFP / ERNESTO BENAVIDES
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При этом для туристов, которые уже сделали прививки от COVID-19 и хотят отправиться на Пхукет, Пханг Нга, Краби, Паттайюи  Чиангмай, время  самоизоляции уменьшено до семи суток.

Для въезда в Таиланд привитые иностранцы должны представить документы, подтверждающие, что им была введена одна из следующих вакцин: Pfizer/ BioNTech, Sinovak, AstraZeneca/Oxford, SK BIOSCIENCE, Covishield, Janssen или Modena.

Российского препарата "Спутник V" в данном списке нет, а значит привитые им смогут приезжать в страну только на условиях обязательного 10-дневного карантина.

Согласно плану открытия Таиланда, состоящему из четырех этапов, вакцинированные зарубежные туристы смогут приехать в королевство без прохождения самоизоляции и ограничений в передвижении лишь начиная с 1 января следующего года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (11)

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