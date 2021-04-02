Таиланд упростил условия приезда иностранцев

По решению правительства, период пребывания в платном карантине сокращается с 14 до десяти дней для всех иностранцев

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Власти Таиланда обновили с 1 апреля правила въезда в страну для иностранных туристов, которые привились от коронавируса, – им время обязательного карантина сократили до семи дней.

По решению правительства, период пребывания в платном карантине сокращается с 14 до десяти дней для всех иностранцев, кроме граждан отдельных стран Африки.

При этом для туристов, которые уже сделали прививки от COVID-19 и хотят отправиться на Пхукет, Пханг Нга, Краби, Паттайюи Чиангмай, время самоизоляции уменьшено до семи суток.

Для въезда в Таиланд привитые иностранцы должны представить документы, подтверждающие, что им была введена одна из следующих вакцин: Pfizer/ BioNTech, Sinovak, AstraZeneca/Oxford, SK BIOSCIENCE, Covishield, Janssen или Modena.

Российского препарата "Спутник V" в данном списке нет, а значит привитые им смогут приезжать в страну только на условиях обязательного 10-дневного карантина.

Согласно плану открытия Таиланда, состоящему из четырех этапов, вакцинированные зарубежные туристы смогут приехать в королевство без прохождения самоизоляции и ограничений в передвижении лишь начиная с 1 января следующего года.