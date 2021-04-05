Внутренний туризм не помог: в Грузии стали путешествовать меньше

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2020 года снизилось на 8,3% по сравнению с 2019 годом, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, в 2020 году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 910,8 тысячи жителей Грузии, которые осуществили один миллион поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 480,4 тысячи.
Число туристических визитов в прошлом году в среднем в месяц на 9,5% больше аналогичных 2019 года.
Внутренний туризм упал не так, как иностранный
Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставило предположить, что 2020 год будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при числе международных путешественников в 1,7 миллионов.
Весной 2020 года в Грузии чтобы препятствовать распространению коронавируса ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывают граждан отдыхать в этом году на родине и помочь стране в этой сфере.
Национальная администрация туризма с конца июня начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.
Надежда на то, что туризм в 2020 году хоть и частично, но состоится, была до последнего. И хоть иностранцы в страну уже не приезжали, власти возложили большие надежды на развитие внутреннего туризма. Жителей начали призывать помогать отрасли и отдавать предпочтение отдыху на курортах страны. Тем более, что многие гостиницы понизили ставки, и в отличие от предыдущих лет, отдых в том же Батуми, стал почти на 30% дешевле. Однако вторая волна коронавируса осенью 2020 году вновь привела к повторному введению жестких ограничений.
Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что доходы от внутреннего туризма всегда были мизерными.
"Внутренний туризм и так особую роль не играет в самом грузинском туризме, мы стоим на международном туризме, в основном это соседский туризм. Приезжают из Азербайджана, Турции, Армении, России и немного из Украины. Эти страны дают где-то более 75% всех туристов и доходов. Этого не было, все обрушилось, год был очень плохой. Сначала ждали, что не будет летнего туризма, потом будет зимний. Зимнего тоже не стало. Сейчас ожидаем, что лето будет лучше", – рассказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.
При этом эксперт подчеркнул, что будет ли лучше – никто не знает, потому что вирус очень опасный, а мир такой хрупкий.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
При этом в 2020 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии
(среднемесячные показатели)
|Цель визита
|
Количество визитов,
тысячи
|Доля в общем числе визитов, %
|Визит к родственникам и друзьям
|476,6
|45,9
|Посещение второго дома
|164,4
|15,8
|Шопиг
|149,6
|14,4
|Лечение
|89,5
|8,6
|Отдых и развлечение
|80,4
|7,7
|Профдеятельность
|40,4
|3,9
|Паломничество
|15,8
|1,5
|Образование
|4,6
|0,4
|Другие
|18,1
|1,7
При этом большинство жителей Грузии в первом квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Квемо Картли, Аджарию и Самегрело - Земо Сванети.
Среднемесячные расходы внутренних туристов в прошлом году составили 147,1 миллиона лари, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 9,5% и составили 141,5 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов
(среднемесячные показатели)
|Вид расходов
|Расходы, млн лари
|Расходы за визит, лари
|Покупки
|53,9
|51,8
|Еда и напитки
|35,6
|34,2
|Транспорт
|27,5
|26,4
|Размещение
|7,0
|6,7
|Развлечения
|1,3
|0,9
|Другое
|22,0
|21,1
Среди внутренних туристов 53,2% составляют женщины.
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