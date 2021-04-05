Внутренний туризм не помог: в Грузии стали путешествовать меньше

Чаще всего жители Грузии путешествуют по стране с целью навестить родственников или друзей, а также совершить покупки

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в 2020 года снизилось на 8,3% по сравнению с 2019 годом, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, в 2020 году в среднем в месяц по Грузии путешествовали 910,8 тысячи жителей Грузии, которые осуществили один миллион поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 480,4 тысячи.

Число туристических визитов в прошлом году в среднем в месяц на 9,5% больше аналогичных 2019 года.

Внутренний туризм упал не так, как иностранный

Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставило предположить, что 2020 год будет еще лучше. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при числе международных путешественников в 1,7 миллионов.

Весной 2020 года в Грузии чтобы препятствовать распространению коронавируса ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывают граждан отдыхать в этом году на родине и помочь стране в этой сфере.

Национальная администрация туризма с конца июня начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.

Надежда на то, что туризм в 2020 году хоть и частично, но состоится, была до последнего. И хоть иностранцы в страну уже не приезжали, власти возложили большие надежды на развитие внутреннего туризма. Жителей начали призывать помогать отрасли и отдавать предпочтение отдыху на курортах страны. Тем более, что многие гостиницы понизили ставки, и в отличие от предыдущих лет, отдых в том же Батуми, стал почти на 30% дешевле. Однако вторая волна коронавируса осенью 2020 году вновь привела к повторному введению жестких ограничений.

Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия считает, что доходы от внутреннего туризма всегда были мизерными.

"Внутренний туризм и так особую роль не играет в самом грузинском туризме, мы стоим на международном туризме, в основном это соседский туризм. Приезжают из Азербайджана, Турции, Армении, России и немного из Украины. Эти страны дают где-то более 75% всех туристов и доходов. Этого не было, все обрушилось, год был очень плохой. Сначала ждали, что не будет летнего туризма, потом будет зимний. Зимнего тоже не стало. Сейчас ожидаем, что лето будет лучше", – рассказал Кварацхелия в интервью Sputnik Грузия.

При этом эксперт подчеркнул, что будет ли лучше – никто не знает, потому что вирус очень опасный, а мир такой хрупкий.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

При этом в 2020 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.

Цели визитов туристов-резидентов в Грузии

(среднемесячные показатели)

Цель визита Количество визитов, тысячи Доля в общем числе визитов, % Визит к родственникам и друзьям 476,6 45,9 Посещение второго дома 164,4 15,8 Шопиг 149,6 14,4 Лечение 89,5 8,6 Отдых и развлечение 80,4 7,7 Профдеятельность 40,4 3,9 Паломничество 15,8 1,5 Образование 4,6 0,4 Другие 18,1 1,7

При этом большинство жителей Грузии в первом квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Квемо Картли, Аджарию и Самегрело - Земо Сванети.

Среднемесячные расходы внутренних туристов в прошлом году составили 147,1 миллиона лари, что на 4,5% меньше, чем в 2019 году. При этом средние расходы одного человека выросли на 9,5% и составили 141,5 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.

Траты жителей Грузии как туристов

(среднемесячные показатели)

Вид расходов Расходы, млн лари Расходы за визит, лари Покупки 53,9 51,8 Еда и напитки 35,6 34,2 Транспорт 27,5 26,4 Размещение 7,0 6,7 Развлечения 1,3 0,9 Другое 22,0 21,1

Среди внутренних туристов 53,2% составляют женщины.

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