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Журналистам из Азербайджана провели медиа-тур по достопримечательностям Грузии

Журналистам из Азербайджана показали достопримечательности Грузии

photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (104)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210406/251388355/Zhurnalistam-iz-Azerbaydzhana-pokazali-dostoprimechatelnosti-Gruzii.html

Азербайджанские журналисты стали участниками первого международного медиа-тура в Грузию в постпандемический период

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Журналисты и блогеры известных изданий Азербайджана посетили Грузию в рамках международного пресс-тура, сообщает Национальная администрация туризма.

Национальная администрация туризма провела первый международный медиа-тур в постпандемический период для журналистов из Азербайджана.

Здание для проведения церемонии бракосочетаний у смотровой площадки на территории пещерного комплекса Сатаплиа.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Журналисты и блогеры высокорейтинговых азербайджанских изданий Qazet.az, Zerkalo, The Most побывали в Тбилиси, Мцхета, Кутаиси, Цхалтубо, Мартвили, Сенаки и Шекветили.

В ходе недельного тура иностранные журналисты посетили пещеру Прометея, Сатаплиа, каньон Окаце, водопад Кинчха, каньон Мартвили, музей-заповедник Нокалакеви, крепость Армази Багинети и Крестовый монастырь в Мцхета.

После тура ими будут подготовлены статьи и видеоблоги о туристическом потенциале Грузии. Пресс-тур состоялся в рамках реализации плана восстановления туризма с целью привлечения в страну туристов.

Журналистам из Азербайджана провели медиа-тур по достопримечательностям Грузии
photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Журналистам из Азербайджана провели медиа-тур по достопримечательностям Грузии

Азербайджан - важный туристический рынок для Грузии. В 2019 году Грузию посетило более 1,5 миллиона визитеров из этой страны.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (104)
Теги:
Туризм, Азербайджан, Грузия

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