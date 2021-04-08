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Горная Аджария

Пикник в горах: Аджария привлекает туристов

photo: courtesy of Adjara Tourism Department
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (105)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210408/251398420/Piknik-v-gorakh-Adzhariya-privlekaet-turistov.html

Площадки будут сооружены на территории Джвариминдори на высоте двух тысяч метров над уровнем моря

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Площадки для пикника появятся на пешем туристическом маршруте Кобулети-Шуахеви в черноморском крае Аджария, говорится в сообщении на сайте правительства Аджарии.

Площадки будут сооружены из экологически чистых материалов на территории Джвариминдори на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, что позволит путешественникам отдохнуть в походе и насладиться красивыми панорамными видами.

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Джвариминдори расположен на туристическом маршруте, связывающем Кобулети с Шуахеви, где также планируется строительство специального туристического приюта для пеших туристов, рассчитанный на 15 человек. На стоянке будет зона отдыха и кухни. В самом приюте будут двухэтажные кровати и шкафы.

Туристический пеший маршрут Кобулети-Шуахеви является самым длинным маршрутом, протяженностью 88 километров и по времени занимающем два-три дня. Часть пути будет проходить по лесам, а часть – по альпийской зоне.

Маршрут охватывает Национальный парк Кинтриши, исторические мосты, построенные в XII веке, озеро Тбикели и историческое место Джвариминдори.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (105)

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