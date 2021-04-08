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Число посетивших Грузию россиян в марте 2021 года снизилось на 85%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Больше всего визитов в Грузию в марте 2021 года было осуществлено из Армении, Азербайджана и Украины

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik. Число россиян, посетивших Грузию в марте, сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в статистике Национального агентства туризма.

Туристы на территории храма Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

В данных агентства отмечено, что в марте число международных визитов из России составило 4 703, тогда как в марте 2020 года, то есть в первой фазе пандемии коронавируса, число въезжающих из РФ составило 32 981, а в марте 2019 года – 98 480.

Следовательно, число визитов из РФ в марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сократилось на 85,7%, а по сравнению с мартом 2019 года – на 95,2%.

Больше всего визитов в Грузию в марте было осуществлено из Армении – 5 656, Азербайджана – 4 226, Украины – 3 115, добавили в агентстве.

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