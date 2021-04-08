Число посетивших Грузию россиян в марте 2021 года снизилось на 85%

Больше всего визитов в Грузию в марте 2021 года было осуществлено из Армении, Азербайджана и Украины

ТБИЛИСИ, 8 апр - Sputnik. Число россиян, посетивших Грузию в марте, сократилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в статистике Национального агентства туризма.

Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

В данных агентства отмечено, что в марте число международных визитов из России составило 4 703, тогда как в марте 2020 года, то есть в первой фазе пандемии коронавируса, число въезжающих из РФ составило 32 981, а в марте 2019 года – 98 480.

Следовательно, число визитов из РФ в марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сократилось на 85,7%, а по сравнению с мартом 2019 года – на 95,2%.

Больше всего визитов в Грузию в марте было осуществлено из Армении – 5 656, Азербайджана – 4 226, Украины – 3 115, добавили в агентстве.