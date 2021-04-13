00:19 14 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air

Wizz Air возобновляет полеты из Грузии

photo : Wizz Air / FB
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Авиасообщение в Грузии (207)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210413/251455589/Wizz-Air-vozobnovlyaet-polety-iz-Gruzii.html

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 18 апреля возобновляет регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта, говорится в сообщении Агентств гражданской авиации.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Как прилететь в Грузию: опубликовано летнее расписание полетов

"С 18 апреля из обновленного Кутаисского аэропорта восстановятся прямые рейсы в Вильнюс и Варшаву. С мая же начнутся полеты в направлении Риги и Дортмунда", - говорится в сообщении.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (207)
Теги:
Кутаисский международный аэропорт, Wizz Air, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться