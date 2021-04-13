Wizz Air возобновляет полеты из Грузии

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air с 18 апреля возобновляет регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта, говорится в сообщении Агентств гражданской авиации.

"С 18 апреля из обновленного Кутаисского аэропорта восстановятся прямые рейсы в Вильнюс и Варшаву. С мая же начнутся полеты в направлении Риги и Дортмунда", - говорится в сообщении.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.