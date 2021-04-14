Отмена рейсов в Турцию 2021: возврат денег за путевки и компенсации

Как российским туристам, планировавшим отдых в Турции, вернуть свои деньги — в материле Sputnik Грузия

Отмена рейсов в Турцию нарушила планы более полумиллиона граждан России, собравшихся отдохнуть в этой стране в ближайшие два месяца.

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Россия приостанавливает с 15 апреля по 1 июня 2021 года авиасообщение с Турцией из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране и рекомендует туроператорам приостановить на этот период продажу путевок в этом направлении.

На этот период отменяются все чартерные и регулярные рейсы, за исключением двух рейсов в неделю по маршруту Москва — Стамбул — Москва, посредством которых туристы, отдыхающие в настоящее время на турецких курортах, смогут вернуться на родину.

По данным, Российского союза туриндустрии (РСТ), в настоящее время в Турции отдыхают до 30 тысяч граждан России и более 500 тысяч путевок продано на период отмены рейсов.

Sputnik Грузия поинтересовался, что делать гражданам России, которые уже отдыхают в Турции и купили путевку на ближайшие два месяца в эту страну - как будет осуществляться возврат денег и какие документы нужно предоставить.

Как получить компенсацию за путевку?

В Ростуризме отметили, что из-за отмены рейсов в Турцию, эвакуация граждан России не планируется – граждане России могут как продолжить отдых, так и вылететь домой вывозными рейсами.

В то же время, Федеральное агентство по туризму призывает россиян перепроверить у гидов на курортах или турагентств информацию об обратном рейсе, так как допускает, что даты обратного вылета в отдельных случаях могут поменяться на более ранние. Те россияне, кто самостоятельно покупал билеты на самолет должны перепроверить информацию у авиакомпаний, а также следить за обновлениями на сайте перевозчиков.

Тем жителям России, кто уже приобрел путевку, но еще не вылетел в Турцию, РСТ рекомендует, по согласованию с турагентствами, перенести сроки поездки на более поздние даты или заменить направление. А тем, кто собирался путешествовать самостоятельно, связаться с отелем и обсудить варианты отмены бронирования. При этом ведомство не упоминает, о возможности и порядке возврата денег за путевку.

Роспотребнадзор включил Турцию в число стран, не рекомендованных для посещения гражданами России, что позволит туристам, которые оплатили поездки в Турцию, получить право на 100-процентный возврат денег за путевки, если они не согласятся с альтернативами, которые смогут предложить туроператоры.

В соответствии с российским законодательством, туристы, которые приобрели путевки в Турцию, вправе требовать расторжения договора с туроператором и возврата средств из-за угрозы собственному здоровью, говорится на сайте ведомства.

"При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - пишет ведомство.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал журналистам, что в случае аннулирования тура в Турцию его полная стоимость возвращена не будет. По его словам, при расторжении договора будут применять штрафные санкции по фактически понесенным расходам, поскольку данное направление временно ограничено. Обычно это авиабилеты и бронирование отеля с невозвратным залогом, визовый сбор и медстраховка.

Проблем с возвратом денег за авиабилеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, у россиян не возникнет – российские перевозчики готовы вернуть полную стоимость перелета деньгами, без штрафа.

Какие документы нужны?

Ростуризм посетовал как отменить тур гражданам России, купившим путевку в Турцию на период с 15 апреля до 1 июня – согласно закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" прекращение авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам.

В частности, туристам нужно предоставить письменное заявление в турфирму (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора), указать в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку, приложив все документы, в том числе документ об оплате тура.

Турагент должен подтвердить получение заявления и передать его туроператору.

Далее нужно дождаться ответа от туроператора — он должен будет согласовать его с отелями-партнерами и авиакомпаниями, поэтому возврат денег может занять какое-то время.

После согласования вопроса о возврате денег, туроператор перечислит их на счет туристического агентства, который, в свою очередь, передаст средства туристу, заключившему с ним договор.

Ростуризм отмечает, что туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы, а граждане России, не согласные с размером вычета, могут оспорить его в суде.

АТОР подсчитал потери

По данным АТОР, общее количество туристов, забронировавших путевки в Турцию с заездами в период с 15 апреля по 31 мая включительно составляет 533,2 тысячи. Из них более 40% – семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила 354,6 миллиона евро.

Одновременно с Турцией полеты с 15 апреля по 1 июня приостанавливаются и в Танзанию, куда в апреле-мае могли отправится до шести-семи тысяч россиян. Цифры по Танзании еще обрабатываются.

Если учесть, что на этот период до 90% всех туров включают перелеты на чартерных рейсах, то прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннулированию практически всех заявок, отметили в АТОР.

Эксперты считают, что фактическое закрытие самого популярного туристического выездного направления, с большим количеством перенесенных с 2020 года туров, а также одного из немногих экзотических направлений – Танзании, на пиковый период – огромный удар по туристической отрасли.

Турцию в 2020 году посетили 2,1 миллиона россиян, несмотря на то, что с апреля по июнь она была закрыта для иностранных туристов - прямое авиасообщение с Россией открылось в августе прошлого года.

Материал подготовлен на основе открытых источников