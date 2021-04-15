На туристическую инфраструктуру в Ахалцихе потратят 1,8 миллиона лари

В Минрегионразвития надеются, что рекреационная зона станет еще интереснее и привлекательнее для жителей и гостей Ахалцихе

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Новая туристическая инфраструктура обустраивается возле искусственного озера в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Строительство финансируется из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, и местного бюджета. Стоимость проекта составляет 1,8 миллиона лари (примерно 526 тысяч долларов).

В рамках проекта проложат дорогу к озеру, обустроят парковку, спортивные площадки, скверы, детские развлекательные аттракционы, велосипедные и пешеходные дорожки, наружное освещение и другую необходимую инфраструктуру.

Несмотря на пандемию коронавируса, инфраструктурные работы в регионе Самцхе-Джавахети продолжаются беспрепятственно. В текущем году в планах реализовать проекты на сумму в размере 19 миллионов лари, которые профинансируют из Фонда для проектов, которые будут реализованы в регионах.

"Важно, что проекты разнообразны и включают в себя восстановление и строительство дорог, садов, школ, скверов, спортивных площадок и систем водоснабжения. Все проекты адаптированы к потребностям региона", – заявил первый заместитель мининфраструктуры Илья Бегиашвили после ознакомления с работами в Ахалцихе.

В 2021 году бюджет фонда по реализации проектов в регионах составит 280 миллионов лари (примерно 82 миллиона долларов).

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