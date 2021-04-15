09:35 15 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1177
  • 100 RUB4.5431
  • USD3.4432
Поиск
Крепость Рабат - большая крепость в городе Ахалцихе

На туристическую инфраструктуру в Ахалцихе потратят 1,8 миллиона лари

photo: courtesy of Miho Neiman
Туризм
Получить короткую ссылку
9710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210415/251464229/Na-obustroystvo-turisticheskoy-infrastruktury-v-Akhaltsikhe-potratyat-18-milliona-lari.html

В Минрегионразвития надеются, что рекреационная зона станет еще интереснее и привлекательнее для жителей и гостей Ахалцихе

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Новая туристическая инфраструктура обустраивается возле искусственного озера в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), говорится в сообщении на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Строительство финансируется из фонда проектов, которые будут реализованы в регионах, и местного бюджета. Стоимость проекта составляет 1,8 миллиона лари (примерно 526 тысяч долларов).

Автобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дорога из Батуми в Ахалцихе станет короче и безопасней

В рамках проекта проложат дорогу к озеру, обустроят парковку, спортивные площадки, скверы, детские развлекательные аттракционы, велосипедные и пешеходные дорожки, наружное освещение и другую необходимую инфраструктуру.

Несмотря на пандемию коронавируса, инфраструктурные работы в регионе Самцхе-Джавахети продолжаются беспрепятственно. В текущем году в планах реализовать проекты на сумму в размере 19 миллионов лари, которые профинансируют из Фонда для проектов, которые будут реализованы в регионах.

"Важно, что проекты разнообразны и включают в себя восстановление и строительство дорог, садов, школ, скверов, спортивных площадок и систем водоснабжения. Все проекты адаптированы к потребностям региона", – заявил первый заместитель мининфраструктуры Илья Бегиашвили после ознакомления с работами в Ахалцихе.

В 2021 году бюджет фонда по реализации проектов в регионах составит 280 миллионов лари (примерно 82 миллиона долларов).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Ахалцихе

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Протестующие в Миннесоте после убийства Данте Райта
Новая волна протестов из-за гибели Даунта Райта в США - фото
Протесты против Намахвани ГЭС: в центре Кутаиси опять митингуют жители Грузии
Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео
Грузинский язык: история и интересные факты
Грузинский язык: история и интересные факты
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться