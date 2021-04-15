Немецкий лоукостер впервые откроет рейсы в Грузию

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Бюджетная авиакомпания Eurowings, являющаяся "дочкой" авиационного холдинга Lufthansa Group, планирует выполнять регулярные прямые рейсы из Дюссельдорфа в Тбилиси с 21 июля, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.

Полеты Eurowings будет выполнять два раза в неделю самолетами типа Airbus 320. Компания уже обратилась в Агентство гражданской авиации за разрешением на регулярные полеты в Тбилиси, сначала по маршруту Тбилиси-Дюссельдорф-Тбилиси, после чего планирует расширить ареал.

Билеты на сайте авиакомпании уже продаются. Их стоимость в одну сторону – от 69,99 евро.

"Отрадно, что к нам не только возвращаются старые авиакомпании, но и добавляются новые участники… После возрождения туризма мы ожидаем, что новые авиакомпании присоединятся к грузинскому рынку", - заявила глава Минэкономики Грузии Натия Турнава.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

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