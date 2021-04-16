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Между Грузией и Израилем увеличились направления и частота регулярных рейсов

© CC0 / Pixabay
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Помимо Международного аэропорта Тбилиси, регулярные рейсы будут выполняться в направлении города Батуми

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинская авиакомпания и три израильских авиаперевозчика увеличивают частоту регулярных рейсов между Грузией и Израилем, говорится в сообщении на странице Агентства гражданской авиации в Facebook.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По информации ведомства, помимо международного аэропорта Тбилиси, рейсы будут выполняться в направлении Батуми (Аджария).

Georgian Airways возобновила регулярные рейсы Тбилиси - Тель-Авив - Тбилиси. Полеты осуществляются каждую среду и воскресенье. С 19 апреля авиакомпания El Al Israel Airlines будет летать по маршруту Тбилиси - Тель-Авив – Тбилиси пять раз в неделю, кроме выходных. Кроме того, авиакомпания выполнит рейсы Тель-Авив - Батуми - Тель-Авив в апреле: 18, 22, 25 и 29 числа.

Самолеты авиакомпании Arkia будут летать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам по рейсу Тель-Авив - Тбилиси - Тель-Авив. Полеты в Батуми и обратно будут выполнятся пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Israir Airlines с мая этого года увеличит частоту полетов и, соответственно, будет выполнять рейсы в Батуми 8 раз в неделю, а с июня в Тбилиси - 5 раз в неделю. Также авиакомпания периодически планирует выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси и Батуми.

Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже предоставило авиакомпаниям необходимые разрешения на осуществление авиаперевозок.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

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Грузия делает ставку на туризм (106)

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