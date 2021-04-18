Грузия надеется восстановить авиарынок к лету

Надежду на увеличение объема авиаперевозок дает и заинтересованность Грузией многими авиакомпаниями, отметили в Объединении аэропортов страны

ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Полеты в Грузию летом 2021 года приблизятся к объему 40-45% от числа полетов до пандемии коронавируса, заявил менеджер авиационного развития Объединения аэропортов Грузии Вако Чилашвили журналистам.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года. На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество, по плану Минэкономики, увеличится до 200.

"К летнему сезону мы ожидаем возращения к 40-45% от объема полетов до пандемии. Этот показатель выше показателя Европы, так как наш авиационный рынок быстро растет и показал гибкость в плане регенерации", – сказал Чилашвили.

Он также отметил, что надежду на увеличение объема авиаперевозок дает и заинтересованность Грузией многими авиакомпаниями.

Так, по его словам, со 2 мая из Кутаисского международного аэропорта будет летать казахский лоукостер FlyArystan, а в июле на авиарынке Грузии появится немецкий лоукостер Eurowings. Кроме того, по словам Чилашвили, в 2021 году в Грузию будет летать еще один новый украинский лоукостер Bees Airline.

"К концу 2021 года на авиарынке Грузии будет представлено до 30 авиакомпаний", – отметил Чилашвили.

На сегодняшний день на воздушный границах Грузии действуют строгие противовирусные меры.

При прилете в Грузию пассажиры должны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста и сделать повторный анализ на третий день пребывания в стране.

Для граждан любых стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, въезд в Грузию свободный, при наличии соответствующего документа.

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