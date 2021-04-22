Спасти туристов от голода - бизнесмены Грузии требуют смягчения ограничений

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Послабления ограничений, введенных в стране из-за COVID-19, требуют действующие в Грузии 14 бизнес-ассоциаций и предлагают премьеру страны принять участие в подготовке антикризисного плана.

Отмена т.н. "комендантского часа", начало активной подготовки к туристическому сезону, разрешение работы ресторанов по выходным - это основные требования руководителей организаций. Кроме того, бизнес-ассоциации требуют ускорения процесса вакцинации, снижения налогового бремени на малый и средний бизнес, а также прекратить распространять негативную информацию в стране.

За первый квартал 2021 года в Грузию было осуществлено всего 134,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 89,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

"Множество гостей отказываются приезжать из-за комендантского часа. Разумеется, люди не могут себе представить - приехать в Грузию и вечером в 9 часов не посетить ресторан. Главное разработать правила, чтобы мы знали, как работаем в течение следующего сезона, чтобы знать, что предложить туристам, что им сказать. Мы должны вместе это обсудить, чтобы можно было подготовить туристические пакеты", - заявил журналистам президент Федерации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Бизнес-ассоциации хотят, чтобы с их участием были разработаны конкретные пути, как без введения ограничений эффективно управлять бизнесом, не нанося вред экономике страны.

"Цель инициативы - поддержать правительство, чтобы страна могла преодолеть свои экономические проблемы с меньшими потерями. Правительство предприняло ряд позитивных шагов, в том числе при вашем непосредственном участии, с большой озабоченностью отметим, что процесс открытия страны, необходимый для спасения экономики, идет медленными темпами. Заявления представителей различных государственных структур и эпидемиологов указывают на опасность повторного локдауна", - говорится в сообщении бизнес-ассоциаций.

По словам авторов заявления, развитие экономики Грузии и выполнение страной взятых на себя международных финансовых обязательств удастся лишь после того, как бизнес-сектор, который является основным наполнителем бюджета, встанет на ноги.

Они требуют встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, предложив ему план из шести пунктов.

1. Срочно отменить "комендантский час"

Это требование бизнес-ассоциации объясняют тем, что рабочий процесс в стране заканчивается на 4-5 часов раньше, из-за чего экономике ежедневно наносится ущерб в несколько миллионов.

2. Начать активную подготовку к турсезону

Чтобы национальная валюта укрепилась, в ближайшее время необходимо принимать иностранных туристов. Без подготовки страна не сможет получить значительное количество. Гостиничный сектор разрушен.

3. Работа ресторанов по субботам и воскресеньям

Ресторанный бизнес - один из самых мобилизованных с точки зрения выполнения требований эпидемиологов. Закрытие этого бизнеса приводит к абсолютно неконтролируемым теневым мероприятиям и вечеринкам в частном секторе. К тому же по выходным туристы остаются голодными.

4. Ускорить процесс вакцинации

Чтобы ускорить процесс вакцинации, необходимо усилить пропаганду положительных результатов вакцинации. Сегодня и процесс вакцинации, и пропаганда неудовлетворительны

5. Снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес, который больше всего пострадал от этого кризиса, должен быть взят под опеку государства. Это касается субсидирования некоторых отраслей, а также устранения или, по крайней мере, снижения или уменьшения налогового давления.

6. Прекратить тиражировать в стране только негативную информацию

Прогресс экономики страны невозможно представить без позитивных сообщений и позитивного настроя. СМИ, как и правительство, занимаются распространением только негативных сообщений: об эпидемиологической ситуации, неблагоприятном состоянии экономики, политической ситуации, курсе лари, убийствах и т. д.