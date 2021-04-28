Проект популяризации гастротуризма начинается в Грузии

Первый тур прошел в Имерети, где приняли участие около 20 поваров, журналистов и приглашенных блогеров

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Национальная администрация туризма приступила к работе над популяризацией гастротуризма, говорится в сообщении ведомства.

Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с Гастрономической ассоциацией и Бизнес-ассоциацией гастрономического туризма проводят гастрономические туры по регионам Грузии.

Цель проекта – создание и популяризация гастрономических маршрутов грузинской региональной кухни, представление нематериальных культурных ценностей, стимулирование внутреннего туризма и продвижение сельского хозяйства.

Первый тур прошел в Имерети, где приняли участие около 20 поваров, журналистов, фотографов, приглашенных блогеров и влиятельных лиц.

Во время экскурсии опытные повара помогли хозяевам приготовить блюдо и познакомились с местными рецептами, а затем украсили блюда своим видением и представили гостям.

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