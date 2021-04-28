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Французская телекомпания готовит выпуск о Грузии

Французская телекомпания готовит передачу о Грузии

photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (107)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210428/251592277/Frantsuzskaya-telekompaniya-gotovit-peredachu-o-Gruzii.html

Сюжет о Грузии в популярном приключенческом шоу "Echappées Belles" на телеканале, который смотрят более миллиона зрителей, появится в июне

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Популярное приключенческое шоу "Echappées Belles" одной из рейтинговых телекомпаний Франции "France 5" готовит выпуск о Грузии.

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Как сообщает Национальная администрации по туризму Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, съемочная группа из шести человек знакомится с различными туристическими направлениями Грузии. В рамках двухнедельного пресс-тура французские журналисты посетили Тбилиси, Мцхета, Ананури, Вардзия, Кутаиси и сняли интересные туристические места.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"До отъезда в Грузию я мало знал о вашей стране, но, приехав сюда, я открыл для себя страну с разнообразной природой, богатой культурой, теплыми и гостеприимными людьми. Мне очень понравился Тбилиси, с его старинной и современной архитектурой, я встречал грузинских виноделов в регионах, у вас одно из лучших вин", – сказал ведущий программы Жером Питорини.

Съемочная группа готовит ​​90-минутный сюжет о Грузии, который выйдет в эфире телеканала France 5 TV в июне. У программы "Echappées Belles" более миллиона зрителей.

Французская телекомпания готовит выпуск о Грузии
photo: Georgian National Tourism Administration / FB
Французская телекомпания готовит выпуск о Грузии

Целью пресс-тура является популяризация Грузии, ее истории, культуры и привлечение туристов из Франции.

Параллельно с приездом съемочной группы "France 5 TV" Национальная администрация по туризму принимала журналиста и фотографа старейшего популярного французского издания "Фигаро". Они готовят большую статью о Грузии в "Фигаро".

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (107)
Теги:
туризм, Франция, Грузия

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