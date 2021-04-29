Больше городов и рейсов: украинский лоукостер будет летать в Грузию чаще

В зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что может отразиться на сроках начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Украинский лоукостер SkyUp Airlines приступает к выполнению регулярных авиарейсов в направлении Тбилисского и Батумского международных аэропортов, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Полеты будут выполняться по следующему расписанию:

С 29 апреля до 28 октября "Харьков-Тбилиси-Харьков" по четвергам и воскресеньям;

С 29 апреля до 2 октября "Харьков-Батуми-Харьков" по средам и субботам, а с 27 мая до 3 октября – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

С 1 мая до 2 октября "Львов-Тбилиси-Львов" по субботам, а со 2 июня до 29 сентября – по средам;

С 19 апреля до 27 мая "Львов-Батуми-Львов" по четвергам, а с 29 мая до 3 октября – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;

С 30 апреля до 29 октября "Одесса-Тбилиси-Одесса" по понедельникам и пятницам;

Со 2 до 23 мая "Одесса-Батуми-Одесса" по воскресеньям, а с 27 мая до 3 октября – по средам, четвергам, субботам и воскресеньям;

С 28 до 23 мая "Запорожье-Батуми-Запорожье" по вторникам, пятницам и воскресеньям;

При этом, по информации агентства, авиакомпания увеличивает частоту регулярных рейсов между столицами Грузии и Украины. Соответственно, с 28 мая до 29 октября по маршруту "Киев-Тбилиси-Киев" добавятся полеты по понедельникам, средам и субботам.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.

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