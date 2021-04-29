11:24 29 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1666
  • 100 RUB4.6217
  • USD3.4529
Поиск
Самолет авиакомпании SkyUp

Больше городов и рейсов: украинский лоукостер будет летать в Грузию чаще

photo:Civil Aviation Agency GCAA / FB
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (64)
45911
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210429/251595870/Bolshe-gorodov-i-reysov-ukrainskiy-loukoster-budet-letat-v-Gruziyu-chasche.html

В зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что может отразиться на сроках начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Украинский лоукостер SkyUp Airlines приступает к выполнению регулярных авиарейсов в направлении Тбилисского и Батумского международных аэропортов, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

Полеты будут выполняться по следующему расписанию:

  • С 29 апреля до 28 октября "Харьков-Тбилиси-Харьков" по четвергам и воскресеньям;
  • С 29 апреля до 2 октября "Харьков-Батуми-Харьков" по средам и субботам, а с 27 мая до 3 октября – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;
  • С 1 мая до 2 октября "Львов-Тбилиси-Львов" по субботам, а со 2 июня до 29 сентября – по средам;
  • С 19 апреля до 27 мая "Львов-Батуми-Львов" по четвергам, а с 29 мая до 3 октября – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям;
  • С 30 апреля до 29 октября "Одесса-Тбилиси-Одесса" по понедельникам и пятницам;
  • Со 2 до 23 мая "Одесса-Батуми-Одесса" по воскресеньям, а с 27 мая до 3 октября – по средам, четвергам, субботам и воскресеньям;
  • С 28 до 23 мая "Запорожье-Батуми-Запорожье" по вторникам, пятницам и воскресеньям;

При этом, по информации агентства, авиакомпания увеличивает частоту регулярных рейсов между столицами Грузии и Украины. Соответственно, с 28 мая до 29 октября по маршруту "Киев-Тбилиси-Киев" добавятся полеты по понедельникам, средам и субботам.

На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Как прилететь в Грузию: опубликовано летнее расписание полетов

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (64)
Теги:
авиасообщение, Украина, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фотомодель Винни Харлоу после 93-ей церемонии вручения Оскар в Беверли-Хиллз
Великолепие и шик: наряды с 93-ей церемонии вручения " Оскар" - фото
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Протесты в Грузии: “Защитники Риони” митинговали против Намахвани ГЭС у суда - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться