Казахстанский лоукостер FlyArystan начал полеты в Грузию

FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы в Кутаиси из трех городов Казахстана - Атырау, Актау и Нур-Султана

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Первый прямой регулярный рейс из Атырау (город на западе Казахстана) в международный аэропорт Кутаиси совершил казахстанский лоукостер FlyArystan, сообщает Ассоциация аэропортов Грузии.

По данным Ассоциации, всем 140 пассажирам, находившимся на борту, вручили памятные подарки.

FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы в Кутаиси из трех городов Казахстана. После Атырау 4 мая осуществятся рейсы из Актау и Нур-Султана. Прямые регулярные рейсы из аэропорта Давида Агмашенебели будут выполняться два раза в неделю в каждом направлении.

Полеты в направлении Атырау-Кутаиси-Атырау будут выполняться со 2 мая до 30 октября дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

А авиарейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау запланированы в период с 4 мая до 30 октября частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

"FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, которой вчера исполнилось два года, является дочерней компанией AIR ASTANA. Авиакомпания эксплуатирует в основном самолеты AIRBUS A320", - говорится в заявлении.

Ассоциация аэропортов напоминает, что граждане Казахстана могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный ответ ПЦР-теста. Что касается граждан Грузии, то для въезда в Казахстан они также должны иметь при себе отрицательный результат тестирования, в том числе это распространяется и на вакцинированных граждан.

В Грузию также может въехать гражданин любой страны, имеющий при себе документ о прохождении курса вакцинации (2 дозы).

Процедуры въезда на территории Грузии для граждан Казахстана были упрощены с 1 марта.

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