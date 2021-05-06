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Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir

Девять направлений в пять стран – новое майское расписание аэропорта Кутаиси

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (212)
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Авиакомпания Wizz Air возобновляет прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в направлении Риги, Дортмунда, Катовице и Гданьска

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В мае Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели выполнит прямые регулярные рейсы в девяти направлениях пяти стран, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.

Из аэропорта Кутаиси с помощью прямых регулярных авиарейсов можно попасть в Европу и теперь уже в Центральную Азию.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В мае низкобюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в направлении Риги, Дортмунда, Катовице и Гданьска.

Объединение аэропортов Грузии ведет переговоры с авиакомпанией о возобновлении существующих до пандемии направлений, и полеты будут поэтапно восстановлены.

С 18 апреля Wizz Air возобновила регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси в направлении Варшавы и Вильнюса. Сначала рейсы выполнялись в неделю раз, однако с 13 мая попасть в столицу Польши и обратно можно будет уже два раза в неделю.

Самолет авиакомпании FlyArystan
photo : FlyArystan / FB
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С 14 мая Wizz Air возобновит регулярные полеты из аэропорта Кутаиси в направлении Риги, а с 21 мая в направлении Дортмунда. К концу месяца из аэропорта Кутаиси прямым рейсом можно будет попасть еще в два города Польши. В частности, с 29 мая в Катовице и с 30 мая – в Гданьск.

"На этом этапе в мае из международного аэропорта Кутаиси с помощью прямых регулярных рейсов можно попасть в девять направлений пяти стран. Мы постоянно работаем с авиакомпаниями, чтобы параллельно с улучшением эпидситуации, они чаще летали и добавили новые направления", - заявила директор Объединение аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

Ассоциация аэропортов напоминает, что иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек вакцинирован и получил две дозы вакцины от коронавируса.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (212)
Теги:
WizzAir, Аэропорт Кутаиси, Грузия

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