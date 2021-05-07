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Эпидемия коронавируса - туристы фотографируют достопримечательности

Число посетивших Грузию иностранцев в апреле выросло в 2,5 раза

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (108)
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В марте власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Иностранцы в апреле 2021 года совершили в Грузию 82,5 тысячи визитов, что на 140,4% больше по сравнению с апрелем 2020 года, сообщается на сайте Национальной администрации туризма страны.

Больше всего международных визитеров в апреле 2021 года в Грузию приехали из Турции, Израиля и России .

ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в апреле 2021 года
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в апреле 2021 года

По данным Администрации, за первые четыре месяца 2021 года в Грузию было осуществлено всего 212,7 тысячи визитов международных путешественников, что на 81,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Government of Georgia / FB
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Границы Грузии из-за пандемии остаются частично закрытыми с марта 2020 года. В марте этого года власти Грузии открыли воздушные границы и увеличили список стран, граждане которых могут посещать страну без обязательного длительного карантина.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии. Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии, – разработали антикризисный пакет, который осуществлялся в 2020 году в несколько этапов.

Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Представительство ЕС в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в ней людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие работники в сфере туризма лишились всего, что было можно.

Пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (108)
Теги:
Национальная администрация туризма Грузии, Туристы, Туризм, Грузия

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