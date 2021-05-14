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Женщина в защитной маске прогуливается рядом с Белой башней в Салониках

Греция открыла границы для туристов

© AFP / SAKIS MITROLIDIS
Туризм
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1883)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210514/251723395/Gretsiya-otkryla-granitsy-dlya-turistov.html

Греция отменяет все действующие ограничения на въезд иностранных туристов с пятницы 14 мая

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Иностранные туристы смогут провести отдых в Греции в 2021 году безопасно, государство примет для этого все меры, сообщил министр туризма страны Харис Теохарис.

Греция отменяет все действующие ограничения на въезд туристов с пятницы 14 мая.

Пандемия коронавируса COVID 19 - пассажиры в масках с чемоданами в аэропорту Перу
© AFP / ERNESTO BENAVIDES
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"Мы открываем туристическую отрасль, возвращая Грецию на передовые позиции в Европе и мире, как место, известное гостеприимством и безопасностью", – цитирует Теохариса РИА Новости.

Он также отметил, что в минувшем году отрасль выиграла сложную битву во время пандемии коронавируса.

По словам Теохариса, в Греции будет функционировать комплексный план защиты здоровья людей: протоколы по въезду, открытие сети карантинных гостиниц и ускорение вакцинации.

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© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Он также уточнил, что до конца июля жители 19 крупнейших островов страны будут вакцинированы. При этом кампания по вакцинации на 32 островах уже закончилась, а еще на 36 завершится к концу мая.

Греция в 2019 году заработала на туристах 18,2 миллиарда евро, а в 2020-м – только 4,3 миллиарда. Локдаун в государстве был введен с 7 ноября минувшего года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1883)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Туризм, Греция

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