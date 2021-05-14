Средневековая крепость Хихани в Аджарии станет доступной для туристов

На высоте 2 236 метров над уровнем моря крепость Хихани сохранилась наилучшим образом, но она является одним из труднодоступных мест для туристов

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Обустройство туристической тропы, ведущей к средневековой крепости Хихани, началось в регионе Аджария, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на департамент туризма автономной республики.

Построенная на скале крепость Хихани – один из значимых форпостов горной Аджарии. Она датируется XI-XIII веками и имеет богатое историческое прошлое. Раньше она имела стратегическое значение – оттуда контролировали торговый путь.

Крепость уникальна своим месторасположением. Она расположена у села Зеда Тхилвана, недалеко от границы с Турцией, на одном из самых сложных по рельефу горных склонов.

На высоте 2 236 метров над уровнем моря крепость Хихани сохранилась наилучшим образом, но она является одним из труднодоступных мест для туристов. Чтобы добраться до нее, надо пройти опасные участки дороги, которые требуют особой подготовки. Поэтому достопримечательность редко вносят в список туристических маршрутов.

Агентство по развитию туристических проектов при департаменте туризма в Аджарии планирует установить специальные лестницы, перила и места для отдыха визитеров.

Согласно проекту, планируется создание туристической тропы и соответствующей инфраструктуры, которые в полном соответствии с экологической средой этого места сделают крепость Хихани привлекательной как для местных туристов, так и зарубежных, отмечают в департаменте туризма.

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