12:39 14 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1366
  • 100 RUB4.6046
  • USD3.4283
Поиск
Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе на территории средневековой крепости Хихани

Средневековая крепость Хихани в Аджарии станет доступной для туристов

FB / Zurab Pataradze
Туризм
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия делает ставку на туризм (109)
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210514/251725592/Srednevekovaya-krepost-Khikhani-v-Adzharii-stanet-dostupnoy-dlya-turistov.html

На высоте 2 236 метров над уровнем моря крепость Хихани сохранилась наилучшим образом, но она является одним из труднодоступных мест для туристов

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Обустройство туристической тропы, ведущей к средневековой крепости Хихани, началось в регионе Аджария, сообщает телеканал Imedi со ссылкой на департамент туризма автономной республики.

Построенная на скале крепость Хихани – один из значимых форпостов горной Аджарии. Она датируется XI-XIII веками и имеет богатое историческое прошлое. Раньше она имела стратегическое значение – оттуда контролировали торговый путь.

Раскопки в Гелати
photo: Georgian Heritage / FB
В Грузии опровергли информацию о халатном отношении к памятникам в Гелати

Крепость уникальна своим месторасположением. Она расположена у села Зеда Тхилвана, недалеко от границы с Турцией, на одном из самых сложных по рельефу горных склонов.

На высоте 2 236 метров над уровнем моря крепость Хихани сохранилась наилучшим образом, но она является одним из труднодоступных мест для туристов. Чтобы добраться до нее, надо пройти опасные участки дороги, которые требуют особой подготовки. Поэтому достопримечательность редко вносят в список туристических маршрутов.

Агентство по развитию туристических проектов при департаменте туризма в Аджарии планирует установить специальные лестницы, перила и места для отдыха визитеров.

Согласно проекту, планируется создание туристической тропы и соответствующей инфраструктуры, которые в полном соответствии с экологической средой этого места сделают крепость Хихани привлекательной как для местных туристов, так и зарубежных, отмечают в департаменте туризма.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (109)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
На снимке, сделанном с помощью беспилотника, видны руины здания, разрушенного в результате израильских воздушных ударов, на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в городе Газа
Разрушения и пожары: последствия авиаударов в Израиле и Газе – фото
Более тысячи ракет и десятки жертв: война на Ближнем Востоке - видео
Более тысячи ракет и десятки жертв: война на Ближнем Востоке – видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться