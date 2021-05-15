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Пассажирский самолет казахстанских авиалиний Air Astana

Казахстанская компания Air Astana запустила сезонные полеты в Батуми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210515/251736637/Kazakhstanskaya-kompaniya-Air-Astana-zapustila-sezonnye-polety-v-Batumi.html

Как отметила министр экономики Грузии, это дает надежду на приток туристов в черноморский курорт страны

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana с 15 мая начала сезонные полеты в Батуми, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Авиаполеты в направлении Бахрейн-Тбилиси возобновятся с июня

До 30 октября авиарейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

По словам Турнава, первым рейсом в Грузию прибыло 115 человек, что дает надежду на приток туристов в черноморский курорт Батуми.

"Казахстан – одно из растущих направлений для туризма в Грузию. Мы надеемся, что наши гости из Казахстана смогут безопасно отдохнуть в Аджарии. Туристический сектор готов к обслуживанию клиентов с соблюдением всех норм безопасности", - сказала Турнава.

По ее словам, с 17 мая Батумский Международный аэропорт примет также первый рейс из Саудовской Аравии авиакомпании Flynas, а с июня в Батуми начнет летать польская компания LOT Polish Airlines.

Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.

Агентство просит пассажиров учесть, что в зависимости от эпидемиологической ситуации пограничные ограничения и санитарные требования периодически меняются государствами, что отражается в решениях авиакомпаний относительно начала или возобновления воздушного сообщения в том или ином направлении.

Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, установленные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления официальных источников и расписания.

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Теги:
Батуми, Казахстан, авиарейсы

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