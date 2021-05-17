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Павильон Грузии на туристической выставке в Дубаи

Туристов с Ближнего Востока рассчитывает привлечь Грузия

National Tourism Administration / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (110)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210517/251741780/Turistov-s-Blizhnego-Vostoka-rasschityvaet-privlech-Gruziya.html

Национальная администрация туризма считает Объединенные Арабские Эмираты целевым туристическим рынком для Грузии

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Национальная администрация туризма Министерства экономики и устойчивого развития Грузии принимает участие в Международной туристической выставке ATM Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка открылась 16 мая и продлится в течение четырех дней.

"В рамках выставки Национальная администрация туризма проводит презентации, рабочие встречи с ведущими туристическими компаниями стран Персидского залива", – говорится в распространенном сообщении.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Government of Georgia / FB
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По данным Агентства, Арабские Эмираты – это целевой туристический рынок для Грузии. Участие в выставке поможет позиционировать Грузию как привлекательное и безопасное туристическое направление.

"Представители частного сектора смогут установить новые контакты и предложить туристические пакеты туроператорам на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

В 2019 году на Международной туристической выставке в Дубае были представлены более 2 500 международных компаний из более чем 150 стран, а количество посетителей составило около 40 тысяч. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году организаторам пришлось отменить выставку.

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (110)
Теги:
ОАЭ, Дубаи, Международная туристическая выставка, Национальная администрация туризма Грузии, Туризм, Грузия

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