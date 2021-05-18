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Самолет саудовской низкобюджетной авиакомпании Flynas

Авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновила полеты в Грузию

photo: Flynas / FB
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Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (65)
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https://sputnik-georgia.ru/tourism/20210518/251754945/Aviakompaniya-Saudovskoy-Aravii-Flynas-vozobnovila-polety-v-Gruziyu.html

Во время летнего навигационного сезона авиакомпания осуществит полеты в направлении Тбилиси и Батуми из Эр-Рияда, Джедды и Даммама

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновила полеты в направлении Грузии, сообщается на странице TAV Georgia в Facebook.

После годичной паузы 17 мая авиакомпания возобновила полеты в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели и Международный аэропорт Батуми.

Пассажирский самолет казахстанских авиалиний Air Astana
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Казахстанская компания Air Astana запустила сезонные полеты в Батуми

Во время летнего навигационного сезона авиакомпания осуществит полеты в направлении Тбилиси и Батуми из Эр-Рияда, Джедды и Даммама.

Рейс Джедда-Тбилиси-Джедда будет осуществляться каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Рейс Даммам-Тбилиси-Даммам будет выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а Эр-Рияд - Тбилиси - Эр-Рияд – по средам, пятницам и воскресеньям.

Что касается полетов в направлении Джедда-Батуми-Джедда, они будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Рейс Даммам-Батуми-Даммам будет выполняться по вторникам, четвергам и субботам, рейс Эр-Рияда - Батуми - Эр-Рияда – также по вторникам, четвергам и субботам.

Полеты будут осуществляться с помощью самолета типа Airbus 320.

Иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

Темы:
Полеты при пандемии – авиарейсы из Грузии (65)

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