Византийская крепость Петра на западе Грузии готова принять посетителей

Исторический комплекс встречает первых посетителей с обновленной инфраструктурой - здесь появились археологический музей, кинозал, кафе, пешеходные дорожки, смотровая площадка на море и даже специальный лифт для лиц с ОВЗ

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Византийская крепость Петра в селе Цихисдзири Кобулетского муниципалитета (Аджария) с сегодняшнего дня после почти трехлетнего перерыва открыта для посещения, сообщает правительство Аджарии.

На восстановительные работы, которые начались в 2018 году, из бюджета было выделено два миллиона лари (588 тысяч долларов США).

На территории крепости появились археологический музей, кинозал, кафе, пешеходные дорожки, стеклянные перегородки со стороны моря, установлены адаптированные лифты для лиц с ОВЗ и парковка для автомобилей, а также визит-центр, где посетители смогут получить информацию о крепости.

По словам председателя аджарского правительства Торнике Рижвадзе, который стал одним из первых посетителей обновленной крепости, Петра – это один из важнейших памятников исторического наследия Грузии.

"С сегодняшнего дня обновленная крепость Петра будет принимать посетителей. Правительство Аджарии работает над этим проектом уже три года, это один из важнейших памятников исторического и культурного наследия, и я рад, что мы встретим новый сезон с уже обновленной инфраструктурой", - сказал Рижвадзе.

Петра – исторический город-крепость в Эгрисском царстве (древнегрузинское царство на западе страны). Эта территория, которая имела уникальное военно-стратегическое и торгово-экономическое расположение, исторически была поселением одного из древних картвельских племен – лазов.

Крепость Петра построил император Византии Юстиниан. После длительной осады хорошо укрепленный город захватили персы под командованием Хосрова I. Войну персы проиграли, но, несмотря на это, византийцы разрушили крепость, чтобы враг в дальнейшем не мог ей завладеть.

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