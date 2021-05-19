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Самолет авиакомпании Kuwait Wataniya Airways

Тбилиси и Эль-Кувейт свяжут прямые авиарейсы

photo: press-service of Georgian Civil Aviation Agency (GCAA) / FB
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (213)
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Sputnik Грузия
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Во время летнего навигационного сезона полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа Airbus 32

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Airways возвращается в Тбилисский международный аэропорт, говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпания начнут выполнять прямые рейсы по маршруту Эль-Кувейт - Тбилиси с 4 июня.

Авиакомпания Flydubai
© CC BY-SA 2.0 / Steven Byles / A6-FDK B737-8KN FlyDubai
Дубай и Батуми свяжут регулярные авиарейсы

Во время летнего навигационного сезона полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа Airbus 320.

Авиакомпания Kuwait Airways начала оперировать в Тбилисском международном аэропорту в 2018 году.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса.

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Темы:
Авиасообщение в Грузии (213)
Теги:
авиасообщение, Кувейт, Аэропорт Тбилиси, Грузия

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